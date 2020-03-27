Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Koronavirüs bilgilendirme sitesi açtı. Yayılanan sitede tüm dünya genelindeki veriler görülebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Koronavirüs Bilgilendirme Sitesi

Sitede yer alan son verilere (27 Mart 2020) göre, Türkiye'de koronavirüsten dolayı 75 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 3629 oldu. Türkiye'de iyileşen hasta sayısının 26 olduğu bilgisi paylaşıldı. Türkiye'de ölüm oranının % 2.07 olduğu görülmekte.

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 532,788 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 24,077 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 122,672 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüs bilgilendirme sitesine burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.

Türkiye'de okullar 30 Nisan'a kadar tatil ilan edildi. YKS'nin gerçekleşeceği tarih 25-26 Temmuz'a ertelendi.