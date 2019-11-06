Cumhurbaşkanlığı Fomo ve Nomofobi için Uyarı Yaptı!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi Twitter hesabından atılan tweet ile birlikte vatandaşlara nomofobi ve fomo için uyarı yapıldı.

Bilinçlenelim Çağrısı

Habere geçmeden önce bilmeyen kişiler için söz konusu iki terimin açıklamasını yapalım.

Nomofobi : 'No Mobile Phobia'dan türetilmiş olan bir terimdir. Kısacası cep telefonundan ve iletişimden uzak kalkmaktan korkmak anlamına gelir.

: 'No Mobile Phobia'dan türetilmiş olan bir terimdir. Kısacası cep telefonundan ve iletişimden uzak kalkmaktan korkmak anlamına gelir. Fomo: 'Fear of missing out'tan türetilmiş olan fomo ise, başkaları tarafından yapılan şeylerden eksik kalma duygusu ve sürekli izleme arzusu olarak biliniyor.

Bu iki durumun önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren CB Dijital Dönüşüm Ofisi, resmi hesabı üzerinden tweet paylaştı.

"Akıllı telefon bağımlısı mısınız? TÜİK verilerine göre Türkiye’deki hanelerin %96’sında cep telefonu bulunuyor ve kullanım amaçları arasında sosyal medya ilk sıralarda yer alıyor. Modern çağın hastalıkları #nomofobi ve #fomo'ya karşı bilinçlenelim. Sosyal medyanın tutsağı olmayın." açıklaması ile tweet atan kurum, tweetin altına bu konu ile ilgili bir video yerleştirdi.

Akıllı telefon bağımlısı mısınız? TÜİK verilerine göre Türkiye’deki hanelerin %96’sında cep telefonu bulunuyor ve kullanım amaçları arasında sosyal medya ilk sıralarda yer alıyor.Modern çağın hastalıkları #nomofobi ve #fomo'ya karşı bilinçlenelim. Sosyal medyanın tutsağı olmayın. pic.twitter.com/CnNdDnJ78B — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) November 3, 2019

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya değinmiş ve "Çocuklarımızı beyhude yere teknolojiden uzak tutmaya çalışmak yerine onlara teknolojiyi bilinçli kullanmanın yollarını göstermeli, onun eğitimini vermeliyiz. Annenin-babanın elinden telefonu, tableti bırakmadığı, televizyon başından ayrılmadığı bir evde çocuğa 'Teknolojiden uzak dur' demek faydasız bir çaba olur." demişti.