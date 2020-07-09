Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Açıkladı: Sosyal Medya Kapatılacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan sosyal ağlarla ilgili açıklama ile birlikte kullanıcıların aklına "sosyal medya kapatılacak mı?" sorusu geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bugün yaptığı açıklama ile birlikte internet kullanıcılarının kafasında oluşan soru işaretini giderdi. İşte, internet kullanıcılarını yakından ilgilendiren konu ile ilgili detaylar!

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın Sosyal Medya Düzenlemesi Hakkkında Konuştu

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Sosyal medya düzene sokulmalı. Bu mecraların kontrol edilmesini istiyoruz. Türkiye bir muz cumhuriyet değildir. Bu konudaki teklifimizi parlamentoya getireceğiz. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Üzerinde durmamız gereken asıl konu medya ve özellikle sosyal ağ mecralarının nasıl olup da böyle bir kokuşmuşluğun aracı haline dönüştükleridir." "Yalanın iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip parlamentomuzdan bu tür sosyal ağ mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz. Sosyal ağ mecralarını kontrol eden küresel firmalar içerikle ilgili her türlü mali sorumluluğu üstleniyorlar, Türkiye'de bundan kaçınıyorlar. Mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan bu açıklamaların üzerine sosyal ağların kapatılıp kapatılmayacağı ile ilgili internet kullanıcılarının kafasında bir soru işareti oluşmuştu. Geçtiğimiz günlerde sosyal ağ düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar paylaşılmıştı. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konu ile ilgil çok önemli açıklamalarda bulundu:

"Sosyal ağların kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu. Burası 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır."

Sosyal ağların düzenlemesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.