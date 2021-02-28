Cumhuriyet Altınına ASELSAN Koruması Geliyor

Cumhuriyet altınını ASELSAN koruyacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ve ASELSAN arasında yapılan son anlaşmaya göre, başta Cumhuriyet altını olmak üzere Darphane tarafından üretilen altınların koruması ASELSAN'a ait olacak. Bu konuda ASELSAN'ın yerli yazılımlarının kullanılması hedefleniyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün ürettiği cumhuriyet altınlarına yeni bir güvence sistemi geliyor. Piyasadaki sahte altınlara karşı alınan önlem kapsamında ASELSAN'ın yerli koruma teknolojisi kullanılacak.

Cumhuriyet altını ASELSAN korumasında

ASELSAN ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında yapılan son anlaşma doğrultusunda cumhuriyet altınlarında ekstra bir güvenlik katmanı getirilmiş olacak. Anlaşmaya göre ASELSAN, biyometrik altın tanımlama ve takip alanında savunma yazılımlarını devreye sokacak.

Başta cumhuriyet altını olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün ürettiği altınlara biyometrik koruma getirmeyi amaçlayan ASELSAN, özellikle altın kaçakçılığı ve sahte altınların önüne geçmek istiyor.

Cumhuriyet altını kapsamında atılan imzaların önümüzdeki dönemde daha da genişlemesi bekleniyor. Geliştirilecek teknolojinin madeni para ile diğer madeni nesnelerde kullanılması mümkün olacak. Bu noktada altın ve para güvenliği için yerli yazılım kullanılacak. Anlaşmanın bu yıl itibarıyla devreye sokulması planlanıyor.

Sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde üretilmesini izin verilen cumhuriyet altını, sahte üretimi en çok altın türlerinden bir tanesi. Bundan dolayı da külçe altına sahip olan vatandaşlar sadece Darphane'nin izni doğrultusunda üretim yapabiliyor.

Bitcoin haftalık kaybıyla şaşırttı

Bitcoin haftalık kaybı yatırımları altüst etti. Son haftalık değerlendirme raporunda Bitcoin hakkında tüm detaylar açıklandı. Son haftada zarar ettirmesiyle ilgi odağı haline gelen Bitcoin, belirsiz geleceği ile yeni yatırımcıları da korkutuyor.

Son haftalarda yüksek oranda artış ve azalışlar yaşayan Bitcoin, yatırımcıların da aklını karıştırmayı başardı. Yapılan son haftalık değerlendirmeye göre haftalık kayıp konusunda yüzde 14.40 gibi bir seviyeye ulaşan Bitcoin, pek çok kişiyi zarar ettirmiş durumda.

Bitcoin'e ödenecek ilk vergi açıklandı. Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Bitcoin'e gelecek vergilerden ilki belli oldu. Veraset ve İntikal Vergisi'nin bir parçası olarak değerlendirilecek olan Bitcoin, miras kalması durumda vergi ödenerek alınabilecek.