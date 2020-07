Cuphead PlayStation 4 Versiyonu Satışa Sunuldu

Cuphead PlayStation 4 versiyonu ile en nihayetinde karşımıza çıktı. Eğer oyunu konsolunuzda oynamak istiyorsanız, Playstation mağazasına uğramayı unutmayın.

Kanada menşeli StudioMDHR tarafından geliştirilmiş olan Cuphead için geliştirilme süreci 2010 yılında başlamıştı. E3 2014 yılındaki Microsoft konferansı sırasında duyurulmuş olan oyun, 2017 yılında da öncelikli olarak PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Sonraki zamanlarda MacOS ve Switch kullanıcılarıyla da buluşan Cuphead için yeni durak PlayStation 4 oldu.

Cuphead PlayStation 4 Versiyonu Çıktı!

1930'lu yılların Fleischer Studios ve Walt Disney Animation Studios çizgi-filmlerindeki animasyon tarzının kullanıldı oyun, üç yıllık süreçte altı milyondan fazla satmayı başararak önemli başarılara imza atmıştı. PlayStation 4 versiyonu ile bu başarısına başarı katacakmış gibi görünüyor.

Bugün Summer Game Fest canlı yayınında Geoff Keighley tarafından StudioMDHR ile yapılan röportaj sırasında duyurulan Cuphead'in PlayStation 4 versiyonu PlayStation mağazasında 89 TL fiyat etiketiyle satışa sunulduDuyuruya özel olarak yayınlanan fragmana aşağıdan göz atabilirsiniz.

Cuphead The Delicious Last Course İçeriği ve Xbox One Güncellemesi

Röportaj sırasında ayrıca The Delicious Last Course adındaki indirilebilir içeriğe değinilmesinin yanı sıra, Xbox One versiyonu için de yeni bir güncellemenin yayınlanacağı da duyuruldu.

The Delicious Last Course içeriği 2018 yılında duyurulmuş ama sonradan 2020 yılına ertelenmişti. Geliştirici stüdyo, çıkış tarihi halen belirsiz olan içeriğin geliştirilme sürecinin düşündüklerinin aksine daha uzun süreceğinden dolayı duyurunun çok erken yapılmış olduğunu kabul ediyorlar. Ancak bekleyişe değeceğini ve eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyorlarmış. Bununla birlikte, önümüzdeki aylarda daha fazla detayın paylaşılacağının da müjdesi verildi.

Xbox One versiyonu için yayınlanacak olan yeni güncelleme için de aynı şekilde bir çıkış tarihi verilemiyor ama içerik anlamında tatmin edici bir içerik sunulacakmış gibi görünüyor. Öyle ki, içeriğinde dijital sanat galerisi, kamera arkası yorumlar ve müzik albümü bulunacakmış.