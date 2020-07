Cuphead PlayStation 4 için de Yayınlanacak Olabilir

Cuphead PlayStation 4 versiyonu ile karşımıza çıkabilir. PlayStation Store üzerinde yaşanan anlık bir sızıntı, büyük bir heyecan yarattı.

1930'lu yılların çizgi-filmlerinin animasyon tarzından esinlenilerek StudioMDHR tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Cuphead, 2017 yılında PC ve Xbox One için satışa sunulmuş, geçtiğimiz sene de Switch konsoluna uyarlanmıştı.

Cuphead veya Mugman karakterini seçerek tek başınıza veya yere kooperatif desteğiyle oynayabildiğiniz oyunda, bir yandan şeytana olan borcunuzu ödemeye çalışırken bir yandan da tuhaf dünyalar arasında seyahat ediyor, yeni silahlar topluyor ve gizleri ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz.

Görselliği ile övgü toplayan ve zorluğu ile dikkat çeken ve iki yıl içerisinde beş milyondan fazla satan Cuphead, hem ticari bir başarı elde etmiş hem de birçok ödülü de kapmıştı.

Oyunun bir süredir PlayStation 4 için de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilirken, bugün beklenmedik bir sızıntı yaşandı. Cuphead ikonu, PlayStation Store üzerinde New Games (Yeni Oyunlar) sekmesinde görüldü.

Her ne kadar bu ikon kısa sürede kaldırılmış olsa da, Sony Interactive Entertainment oyun sektöründen sızdırdığı bilgilerin doğru çıkması ile ünlenen Wario64'ün hızına yetişmeyi başaramadı.

Cuphead may be coming to PS4, it's appearing on international PSN stores right now but game listing doesn't load yet pic.twitter.com/ME7oRLkSEM