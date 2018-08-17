Curiosity, Mars’ta Esrarengiz Bir Nesne Keşfetti

NASA’nın Mars’ta altıncı yılını deviren ‘meraklı’ gezgini Curiosity, Kızıl Gezegen’de garip bir nesne keşfetti.

Bugüne kadar Mars’ta birçok önemli keşfe imza atan Curiosity, gezegenin yüzeyinde sıradışı bir nesneye rastladı.

Curiosity’nin çektiği fotoğrafta, çevresindeki taşlardan ayrılan ince ve açık renkli bir nesne dikkat çekiyor. Bulunan parçaya, "Pettegrove Point Foreign Object Debris" ismi verildi. Pettegrove Point, gezginin şu anda Mars'ta Gale Krateri'nin içinde keşif yaptığı bölge olarak biliniyor.

Söz konusu nesnenin başlangıçta bir uzay aracın enkazının parçası olabileceğinden şüphe edildi. Ancak Curiosity ekibinden Brittney Cooper, nesneye daha yakından baktıklarında, aslında bunun çok ince bir kaya parçası olduğunu anladıklarını söyledi. Curiosity'nin ChemCam özelliği ile parçanın detaylı incelemesini yaptıklarını belirten Cooper, “Bu nesnenin aslında çok ince bir kaya parçası olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bu gece hepimiz rahat bir uyku çekebiliriz” dedi.

Curiosity, NASA tarafından 2013 yılında Mars yüzeyine indirilmişti. Uzay ajansının Kızıl Gezegen ile ilgili misyonlarında hayati bir öneme sahip olan gezgin, Opportunity ile beraber şu anda Mars’ta aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından bir tanesi.

Robotik bir kol ve 17 farklı kamera ile donatılan Curiosity, geçtiğimiz hafta Mars yüzeyindeki 6. yaşını kutlamıştı.