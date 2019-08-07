Curiosity, Mars'taki Yedinci Yılını Kutluyor

NASA geçtiğimiz şubat ayında, 15 yıldır Mars yüzeyinde keşiflerde bulunan gezgin uzay aracı Opportunity’ye veda etmek zorunda kalmıştı. Dünya ile irtibatı kesilen Opportunity’ye NASA’nın veda etmesi zor olmuştu; ancak bildiğiniz gibi Mars’ta keşif yapan araç tek araç Opportunity değil. NASA şimdilerde 2011 yılında Dünya’dan fırlatılan ve Mars yüzeyinde keşif yapan Curiosity'nin Mars'taki yedinci yılını kutluyor.

Curiosity, Mars yüzeyine ulaştığında tarihler 6 Ağustos 2012’yi gösteriyordu. 2011 yılında Dünya’dan fırlatılan araç, Mars’a ulaşana kadar aylarca uzayda yolculuk etmişti. 2012’nin ağustos ayından beri Mars ile ilgili önemli bilgileri açığa çıkaran Curiosity’nin keşifleri ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor.

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı, Curiosity’nin Mars’taki yedinci yılı şerefine aracın nerede ve ne yapıyor olduğuna dair gözlemlerini sundu. Curiosity, şu an önceden su akışı olduğu düşünülen Gale Krateri adı verilen bölgede Mars toprağına dair örnekler topluyor. Toplanan örnekler sayesinde bilim insanları kraterin ve Mars'ın eski yapısına dair bilgilere ulaşabilecekler.

Mars’ın önceden daha sulak bir yapıya sahip olduğunu düşünen bilim insanları, Mars’ın bu özelliğinin daha önceden gezegendeki canlı yaşamını destekleyip desteklemediğini merak ediyor. Bu nedenle Curiosity’nin elde ettiği toprak örnekleri Mars’ta canlı yaşam olup olmadığını gösterecek. Mars 2020 misyonu gerçekleşene kadar Curiosity’nin sağladığı bilgiler, Mars hakkındaki gerçeklere ışık tutmaya devam edecek.