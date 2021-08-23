Curiosity Uzay Aracı ile Mars'ın Gale Kraterini Gezin (Video)

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), Curiosity uzay aracı ile Gale kraterini kayıt altına aldı. Kızıl Gezegen'in yüzeyinin inanılmaz bir görüntüsünü paylaşan NASA, uzay gezgininin Mars'ın yüzeyine 2012 yılında iniş yapmasından bu yana araştırdığı kraterin çarpıcı görüntülerini milyonlarca insanın ekranına getirdi.

Curiosity'nin kaydettiği görüntü, Kızıl Gezegen'in kraterin olduğu bölümün ne kadar kuru ve cansız olduğunu bütün ayrıntıları ile göz önüne seriyor.

Gale Krateri Curiosity Uzay Aracı Tarafından Çekildi

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Curiosity isimli uzay gezgini tarafından kayıt altına alınan, Mars'ın yüzeyinde bulunan bir krater olan Gale'nin şaşırtıcı derecede ilginç görüntüsü paylaşıldı. Gezgin, 2012 yılında Kızıl Gezegen'e iniş yapmasından bu yana Gale kraterini araştırıyor ve insanlar, Curiosity'nin çektiği fotoğraflar ile bugüne kadar pek çok inanılmaz ana tanıklık etti.

Uzay aracı tarafından yakalanan son görüntü, kraterin Kızıl Gezegen'i nasıl kuru ve cansız bir hale getirdiğine oldukça net bir bakış atma fırsatı tanıyor.

Kızıl Gezegen'de bitki ya da hayvan olmaması, onun durağan olduğu anlamına gelmiyor. Aslına bakılacak olursa Mars'ta da mevsimler Dünya'da olduğu gibi değişiyor ve her mevsim geçişinde gezegen birtakım değişikliklere uğruyor. Mars'ın iklimi milyonlarca yıl boyunca çarpıcı bir şekilde değişti.

Tarihin bir noktasında Mars'ta bol miktarda su dahi vardı ancak hidrojen buharlaştıkça gezegende yer alan su da zamanla kaybolmaya başladı.

Gezegende suyun bolca bulunabildiği dönemde bilim insanlarının kafasında da bir düşünce belirdi. Bu düşünce, tahmin edilebileceği üzere Mars'ta yaşamın olabileceği ile ilgiliydi. Bu nedenle Curiosity ve onunla benzer bir amaçla Kızıl Gezegen'e gönderilen Perseverance, kil açısından zengin olan bölgelerde yaşam belirtileri bulmaya çalışıyor.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Abigail Fraeman, Kızıl Gezegen'de yer alan kayalar bize bir zamanlar ıslak olan bu gezegenin bugünün kuru Mars'ına nasıl dönüştüğünü göstereceğini söyledi.

Mars'ta şu an mevsim gereği çok az toz olduğu için Gale kraterinde fotoğraf çekmek daha mümkün olabiliyor. Peki, sizin Kızıl Gezegen'den paylaşılan görüntü ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşünüzü yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.