CV Hazırlamaya Son: Youthall İmdadınıza Yetişiyor!

Gençlerin kariyerlerine yardımcı olan platform Youthall, kullanıcılara yenilikçi teknolojilerle destek olmaya devam ediyor. İş ilanı ve özgeçmiş oluşturma aşamasında ChatGPT teknolojisini kullanan Youthall, hazırlanan özgeçmişleri kişinin talebi üzerine inceliyor ve özgeçmişin gelişim alanlarını belirleyerek geri bildirim veriyor. Ayrıca işverenlere iş ilanı oluşturma sürecinde öneriler sunuyor ve iş ilanlarının daha fazla uygun adaya ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Adayların özgeçmişleri de yapay zekâ tarafından geliştiriliyor. ChatGPT tabanlı entegrasyon sayesinde, adayların "Hakkında" kısmına ekleyecekleri yetenek veya hobileri ile sistem adayların "Hakkında" yazısına öneri eklemeler sunuyor ve bu sayede "Hakkında" kısmı daha iyi ifadelerle geliştirilebiliyor.

Youthall Kurucu Ortağı ve CEO'su Emre Aykan, Youthall ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Adayların özgeçmişlerinin %85'ini doldurması durumunda, ChatGPT'nin doğal dil işleme yetenekleri sayesinde geri bildirim verilerek özgeçmişlerindeki eksiklikler ve gelişim alanları belirlenecek. Bu geri bildirimler sayesinde gençler, CV'lerini daha etkili bir şekilde düzenleyebilecek ve iş başvurularında daha başarılı sonuçlar elde edebilecekler. Bu gelişimin, kariyerlerine yeni başlayan veya geliştirmek isteyen 18-35 yaş arasındaki gençler için son derece faydalı olacağına ve onların iş veya staj arama süreçlerini kolaylaştırarak geliştireceğine inanıyoruz."

CV Hazırlamanın Yanı Sıra İşe Alım da Yapabiliyor

Yapay zekâ teknolojisi, işverenlerin işe alım sürecinde harcadıkları zaman ve çabayı da azaltıyor. İş ilanı oluşturma sürecinde, ChatGPT sisteminin sağlamış olduğu yapay zekâ ilan açıklaması, aranan nitelikler gibi alanlar için öneriler sunarak işverenlerin iş ilanlarını daha kısa sürede etkili hale getirmelerine yardımcı oluyor. Gelen başvurular arasından seçilen ve adayların izin verdiği özgeçmişlerinin sistem tarafından incelenmesi ve otomatik geri bildirimler vermesinin, işverenlerin işe alım sürecini daha etkin hale getirdiği belirtiliyor.

Youthall, Türkiye'de henüz yapılmak istenen bir konuda öncü olmak ve işverenlerin işe alım, adayların da CV'lerini hazırlama süreçlerini yenilikçi ve gündemi takip eden bir yaklaşım ile daha hızlı ve kolay hale getirmek istiyor.