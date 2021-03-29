Cyberpunk 2077 1.2 Güncellemesi Yenilikleri Belli Oldu

Uzun bir süredir beklenen Cyberpunk 2077 Patch 1.2 nihayet bu hafta içerisinde yayınlanacak. Cyberpunk 2077 1.2 güncellemesi ile oyunun çok daha kararlı ve optimize bir duruma bürüneceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim söz konusu güncelleme ile beş yüzün üzerinde düzeltme yapılacak.

CD Projekt RED'in şu aralar başının Cyberpunk 2077 ile dertte olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda, 10 Aralık 2020 tarihinde satışa sunulan açık dünya oynanış sunan aksiyon-rol yapma oyununun adam edilebilmesi için yeni güncellemenin hazırlıkları da tam gaz devam ediyordu.

Esasen Şubat ayı içerisinde yayınlanması beklenen sıradaki güncelleme ise, hem şimdiye kadar olanların içinde en kapsamlı olması hem de Polonya menşeli geliştiricinin siber saldırıya uğraması nedeniyle ertelenmişti. Beklenmedik erteleme sonucunda yaratılan ek zamanın ardından, 1.2 versiyonlu yeni Cyberpunk 2077 güncellemesi bu hafta içerisinde PC (Epic Games ve Steam), PlayStation 4, Stadia ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak. Bugün yaşanan yeni bir gelişme ile CD Projekt RED tarafından belirtilene göre, bu hafta içerisinde yayınlanması beklenen güncellemenin notları da yayınlandı.

Daha önceden yapılan açıklama ile şimdiye kadar yayınlanan en kapsamlı güncelleme olacağı söylenen 1.2 için paylaşılan notlara bakacak olursak, gerçekten de öyle olduğunu görebiliyoruz. Öyle ki, Oynanış, Araştırma Görevleri, Açık Dünya, Sinematik Tasarım, Çevre, Bölümler, Grafik, Ses, Animasyon, Kullanıcı Arayüzü, Kararlılık, Performans, Konsol ve PC’ye Özel ve Çeşitli başlıkları altında toparlanmış beş yüzden fazla değişiklik ve hata çözümlemesi söz konusu. İşin ilginç yanı, bunların geliştirici stüdyo tarafından ‘en fazla dikkat çekenler’ olarak nitelendirilmesi. Varın, gerisini siz düşünün.

Cyberpunk 2077 1.2 Güncellemesi Yenilikleri Neler?

Yapılan değişikliklere genel olarak, geçtiğimiz günlerde verilen birkaç detay bağlamında oyuncuların sürekli olarak geri dönüş yaptığı hataların bu sayede çözüme kavuştuğunu görebiliyoruz. Mesela, oyuncuların kasıtlı veya kasıtsız suç işlemeleri durumunda NCPD birimlerinin anında arkanızda belirmesi hatası kısmen çözümlenmiş.

Öyle ki birimler artık biraz uzakta belirecekler ve öncelikle keşif için insansız bir hava aracı gönderilecek. Bunun sonrasında birimler bulunduğunuz yere intikal edecekler.

Bunların dışında Oynanış tarafında da açık dünya dinamikleri ile ilgili birtakım değişiklikler yapılır iken, silahlar ve uzuvlar ve Araştırma Görevleri kısmında da sıklıkla meydana gelen ve genel olarak oyunda aşama kaydetmenize mani olan teknik sorunların da giderilmiş olduğu anlaşılıyor.

1.2 versiyonlu güncelleme ile araç kontrolleri biraz daha esnek hale getirilecek. Dolayısı ile eğer hızlı seyahat sistemini kullanmak yerine geze geze görev noktasına giderken durduk yere masum birini ezerek başınıza dert almayacaksınız. Bunun için Ayarlar kısmından direksiyon ve sürüş hassasiyeti, eğer kontrol kolu kullanıyorsanız da ölü bölge gibi çeşitli ayarlamalar yapabilmek mümkün olacak.

Yapılacak olan optimizasyon sonrasında, saniyede geçen kare hızında düşüşler yaşansa da aracınızın kontrolünü kaybetmeniz gibi bir durum söz konusu olmayacak.

Araçlar ile ilgili bir diğer önemli husus ise herhangi bir nedenden dolayı arabadan inmeniz gerektiğinde ve geri döndüğünüzde arabanızı durduğu yerden çıkartamadığınız için başka bir araç bulmak durumunda kalıyorsanız, 1.2 versiyonlu güncelleme sonrasında bu sorun tarihe karışacak.

Bir diğer dikkat çeken detay ise, herhangi bir hareket tuşuna seri bir şekilde iki defa basmanız durumunda yapılan sakınma hareketi Kontrol ayarlarından kapatılabilecek ama bu sakınma hareketini çömelme için ayarladığınız tuşa seri bir şekilde iki defa basarak yine yapabileceksiniz. Bunun yanı sıra karakterinizi hareket ettirdiğiniz W-S-A-D yerine istediğiniz tuşları da ayarlayabileceksiniz. Mesela I-K-J-L olarak da belirleyebilmek gibi.

Son olarak, PC odaklı hata çözümlemeleri ile ilgili olarak AMD ekran kartları için RTX özelliklerinin aktif hale getirilebilecek olmasının yanı sıra 4K ve 5K çözünürlüklerde ve geniş ekran desteği ile oynanılması durumunda yaşanan problemler de ortadan kaldırılacak. Ayrıca Epic Games mağazası üzerinden başarım özelliklerinin de sunulacağı belirtilmiş.

Bakalım bu güncelleme sonrasında Cyberpunk 2077 oyununun genel durumu ne olacak? Artık oyuncular olarak yüzlerimiz gülecek mi? Gelişmeleri takipte olacağız.