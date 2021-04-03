Cyberpunk 2077 1.2 Güncellemesi, PS5 Oyuncularını Çileden Çıkardı!

Cyberpunk 2077 1.2 güncellemesi, PlayStation 5 oyuncularını çileden çıkaracak kadar hataya sebebiyet verdi. Güncellemenin video oyunundaki birçok sorunu çözüme kavuşturacağını belirten geliştiricilerin iddiasının ne yazık ki tam tersi gerçekleşti.

Cyberpunk 2077 1.2 Güncellemesi Sorunlarla Geldi

CD Projekt RED'in başı uzun bir zamandır Cyberpunk 2077 oyuncuları ile dertte görünüyor. 10 Aralık 2020'de oyun piyasasına sürülen açık dünya oyununun oynanamayacak kadar bug ve çeşitli hatalarla dolu olması, oyuncuları video oyununa verdiği parayı iade etmeyi isteyecek seviyeye getirmişti.

Şirketin Cyberpunk 2077'ın ilk çıktığı günlerde sağladığı kazanç oldukça büyük olsa da oyunun çıkışını gerçekleştirmenden haftalar sonra zarara doğru süratle ilerlemeye başlamıştı. CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 isimli video oyununu düzeltmek için oldukça önemli bir zamanını harcadı fakat buna rağmen oyunda hala büyük çaplı hatalar yer almaya devam ediyor.

Oyunun geliştiricilerinin şubat ayında yayımlamayı planladığı 1.2 güncellemesi, şirketin uğradığı siber saldırıdan ötürü ertelenmişti. Oyuncularla biraz geç buluşturulan yamanın video oyunundaki hataların büyük bir kısmını düzelteceği ileri sürülmüştü.

Cyberpunk 2077'nin en yeni güncellemesi maalesef ki yeni nesil oyun konsollarında birçok soruna yol açtı. Oyuncular hala ilk günkü gibi sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor. Oyunun PS5 sürümündeki hata, Twitter kullanıcısı "Mutahar" tarafından bildirildi.

Cyberpunk 2077 1.2 güncellemesi indiren Mutahar, yamanın yüklenmesinden sonra PS5'te Cyberpunk 2077 oynanışını gösteren bir video yayımlamak istedi ancak oyuna girdikten yaklaşık 15 saniye sonra arabaların sonsuz bir döngü içinde düşmeye başladığını gördü. Bu, Cyberpunk 2077'nin ilk çıktığı zamanlarda içerdiği hatalarla hemen hemen aynı sayılacak hata gibi görünüyor.

CD Projekt RED'in söz konusu hataları kasıtlı olarak yapmasının çok mantıklı olmadığı göz önüne alınırsa geliştiricilerin video oyununu düzeltmek istediği oldukça açık fakat bu kadar güncellemenin ardından bazı oyuncuların video oyununda hala bu tür sorunlarla karşılaşması oldukça endişe verici geliyor.

Cyberpunk 2077 isimli oyunun The Witcher 3 ile aynı sorunları paylaştığı göz önünde bulundurulursa video oyununun önünde sonunda düzeltileceği bariz fakat oyuncular bunun yakın bir zamanda gerçekleşmesine ihtimal dahi vermiyor.