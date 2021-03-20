Cyberpunk 2077 1.2 Güncellemesinin İlk Detayları Paylaşıldı

CD Projekt RED stüdyosunda Cyberpunk 2077 ile ilgili çalışmalar son hızla devam ediyor. Bildiğiniz gibi sıradaki büyük güncellemenin geçtiğimiz ay içerisinde yayınlanması bekleniyordu, ama yaşanan siber saldırı nedeni ile geniş kapsamlı olduğu söylenen 1.2 versiyonlu güncelleme beklenmedik bir şekilde ertelenmişti. Henüz net bir tarih verilememiş olsa da, bu ay içerisinde yayınlanacak olan Cyberpunk 2077 1.2 güncellemesi ile bizleri nelerin beklediğine dair birtakım bilgiler paylaşıldı.

Yakın bir zaman önce internet sayfası üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan CD Projekt RED, yeni güncelleme ile polislerin olay anında deyim yerindeyse tepemize çıkarcasına ışınlanmaları sorununu kısmen çözüldüğünü, araç sürüş dinamikleri için yeni ayarların getirildiğini, aracımız bir yerde takılı kaldığında sallayarak çıkartabileceğimizi ve tuş ataması düzenlemelerinin yapıldığını ortaya koydu. Gelin isterseniz bunlara yakından bir göz atalım.

Cyberpunk 2077 1.2 Güncellemesi Neler Getirecek?

Bildiğiniz gibi oyunda olası bir suça karıştığımızda, NCPD birimleri doğrudan arkamızda beliriyorlardı. Bu durum çoğu zaman biz oyuncular için can sıkıcı bir duruma yol açıyordu. Yapılan geri dönüşleri dikkate alan geliştirici stüdyo, buna nokta atış olmasa da idare eder diyebileceğimiz bir çözüm sunma girişiminde bulunuyor. Öyle ki bizlere zaman verme babında biraz uzakta doğacaklar. Öncesinde olay yeri için bir keşif yapması amacıyla bir insansız hava aracı (drone) gönderilecek ve esas ekip akabinde gelecek. Diğer bir deyişle, doğal bir intikal durumu sağlanmaya çalışılmış.

İkinci olarak, araç kontrolleri biraz daha esnek hale getirilecek. Dolayısı ile eğer hızlı seyahat sistemini kullanmak yerine geze geze görev noktasına giderken durduk yere masum birini ezerek başınıza dert almayacaksınız. Bunun için Ayarlar kısmından direksiyon ve sürüş hassasiyeti, eğer kontrol kolu kullanıyorsanız da ölü bölge gibi çeşitli ayarlamalar yapabilmek mümkün olacak. Yapılacak olan optimizasyon sonrasında, saniyede geçen kare hızında düşüşler yaşansa da aracınızın kontrolünü kaybetmeniz gibi bir durum söz konusu olmayacak.

Araçlar ile ilgili bir diğer önemli husus ise herhangi bir nedenden dolayı arabadan inmeniz gerektiğinde ve geri döndüğünüzde arabanızı durduğu yerden çıkartamadığınız için başka bir araç bulmak durumunda kalıyorsanız, 1.2 versiyonlu güncelleme sonrasında bu sorun tarihe karışacak. Hemen aşağıdaki videonun altındaki diğer videoda, olmadık bir yerde kalan arabanızı nasıl kurtarabileceğiniz de detaylı bir şekilde gösteriliyor.

Son olarak, herhangi bir hareket tuşuna seri bir şekilde iki defa basmanız durumunda yapılan sakınma hareketi Kontrol ayarlarından kapatılabilecek ama bu sakınma hareketini çömelme için ayarladığınız tuşa seri bir şekilde iki defa basarak yine yapabileceksiniz. Bunun yanı sıra karakterinizi hareket ettirdiğiniz W-S-A-D yerine istediğiniz tuşları da ayarlayabileceksiniz. Yani mesela videoda da gösterildiği üzere I-K-J-L olarak da belirleyebiliyorsunuz. Hangisi kolayınıza gelecekse.

CD Projekt RED tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 1.2 güncellemesi ile gelecek olan yeniliklerden öne çıkanlar bunlar ama takdir edersiniz ki, bu güncelleme şimdiye kadar olan en kapsamlı güncelleme olacağından, karşımıza devasa bir liste ile çıkılacağına şüphe yok. Bizler de yayınlandığı zaman ilgili detayları sizlerle paylaşacağız. Bizi takipte kalın.