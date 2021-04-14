Cyberpunk 2077 1.2.1 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Detaylar!

CD Projekt RED tarafından Cyberpunk 2077 1.2.1 güncellemesi yayınlandı. Bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanan güncelleme, birçok farklı alanda iyileştirmeler ve hata çözümlemeleri getiriyor. Detaylar haberimizde.

Son dönemde en çok konuşulan oyunların arasında yer alan Cyberpunk 2077, sorunları ile gündemde olmaya devam ediyor. Ancak CD Projekt RED de oyunu olması gereken noktaya getirmek için son derece büyük çaba sarf ediyor. Hatırlayacağınız üzere oyunun çıkışı sonrasında birtakım açıklamalar yapılmış ve önümüzdeki zaman zarfında irili ufaklı birçok güncellemenin yayınlanacağı söylenmişti. Bu güncellemelerin arasında en çok ön plana çıkanlar ise Ocak ayındaki 1.1 ve esasen Şubat ayı işaret edilen ama yaşanan siber saldırı nedeniyle 20 Mart 2021 tarihinde yayınlanan 1.2 güncellemesiydi. Ne var ki PC ve konsolların tarafında beş yüzden fazla sorunun giderildiğinin söylendiği son güncelleme henüz tam anlamı ile işleri rayına oturtabilmiş olmasa da, bir nebze gelişmenin olduğunu söyleyen oyuncu yorumları ile karşılaşmıştık.

Bugün ise Cyberpunk 2077 için 1.2.1 versiyonlu yeni bir güncelleme konsollar, PC ve Stadia için yayınlandı. Güncelleme notlarına baktığımızda, görevler, açık dünya, oynanış, görsellik, arayüz, kararlılık ve performans ve konsollar ile Stadia için ayrı ayrı hata çözümlemeleri getiriyor olduğu söyleniyor.

Cyberpunk 2077 1.2.1 Güncellemesi Detayları

Buradan ulaşabileceğiniz notlara bakacak olursak, öncelikle bazı görevlerde ve kısa süreli işlerde ilerlemeyi engelleyen sorunların çözüldüğü dikkat çekiyor. Bununla birlikte Cyberpsycho Sighting: Discount Doc sibersayko avında ‘Ekip gönder’ notunu alamamanın engelleyebileceği sorun, Kanlı Merasim görevindeki ipuçlarını yaralı yapay zeka ile konuşmadan önce taramanız durumunda sayılmamasıyla ilgili sorun ve Riders on the Storm görevinde Saul’u serbest bıraktıktan sonra görev alanını terk etmesi durumda şehrin dört bir yanında sizi takip etmeyecek.

Oynanış kısmında ise bir binanın çatısında işlene suç sonrası NCPD birimlerinin arkanızda belirmesi, görsellik anlamında yapay zekaların kıyafetlerinin iç içe geçmesi sorununun çözülmüş olduğu söyleniyor. Arayüz kısmında düşmanların dikkatini dağıtma efekti geçerli olduğunda yapay zeka karakterlerinin üzerindeki simge kaybolmayacak ve tarama kullanıcı arayüzü daha sade olacak iken, çeşitli bellek yönetimi iyileştirmeleri yapılıyor.

Son olarak, yakın bir zaman önce Reuters tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan CD Projekt RED Üst Yöneticisi Adam Kicinski, Cyberpunk 2077 oyunu rafa kaldırmayacaklarını ve gurur duyacakları bir konuma getirdikten sonra yıllarca başarıyla satacaklarına inandığını söylüyor. Bununla birlikte Sony ile dostane ilişkilerinin olduğunu ve ilerleyen zamanlarda PlayStation mağazasından yeniden satışa sunulacağını da sözlerine ekledi. Ne var ki henüz bir tarih verilemiyor olsa da, İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Nowakowski, her yeni güncellemenin olumlu yönde adım olduğunu belirtiyor.