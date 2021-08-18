Cyberpunk 2077 1.3 Güncellemesi Detaylarıyla Ortaya Çıktı

Cyberpunk 2077 1.3 güncellemesi detayları ortaya çıktı. Önceki güncellemelerde olduğu gibi bizleri yine oldukça uzun bir listenin beklediği yeni güncellemenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Üzerinden sekiz aylık bir süre geçmesine rağmen, CD Projekt RED stüdyosunun Cyberpunk 2077 oyununu düzeltme çabaları hız kesmeden devam ediyor. Oyunun çıkışından bu yana irili ufaklı sayısız güncelleme yayınlanmış ve birçok hata giderilir iken, yenilikler de getirilmişti.

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde 1.23 güncellemesi yayınlanmıştı. Bütün platformlarda yayınlanan bu güncelleme ile bazı görevler, görsellik ve oynanış dahil oyundaki hataların bir kısmı daha giderilmişti. Ne var ki henüz Cyberpunk 2077 oyununun olması gereken noktada olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bugün ise Polonya menşeli geliştirici, sosyal medya hesapları üzerinden yeni bir canlı yayın gerçekleştirerek 1.3 versiyonlu yeni güncelleme ve planlanan ilk indirilebilir içerikler hakkındaki detayları paylaştı.

Cyberpunk 2077 1.3 Güncellemesi Neler Getirecek?

Buradan ulaşabileceğiniz güncelleme detaylarına göre, açık dünya, animasyon, araştırma görevleri, bölümler, çevre, görsellik, kullanıcı arayüzü, oynanış, ses, sinematik tasarım ve platformlara özel olmak üzere sayısız hata çözümlemesinin yanı sıra, oyunun genel dengesi için çeşitli ayarlamalar ve iyileştirmeler de söz konusu diyebiliriz. Bunların arasında elbette daha önceden bahsedilen mini harita ile ilgili aksaklık da yer alıyor. Güncellemenin ardından, normalinde dar bir alan gösterilir iken aracınıza binmeniz durumunda mini harita genişleyecek ve bu sayede yolları ve virajları daha net görebileceksiniz.

Yenilikler açısından konuşacak olursak, verilen bilgilere göre karakterinizin yetenek ağacındaki Perk puanlarının dağılımını sıfırlamak için ayrı bir tuş eklenmiş. Bu sayede, farklı karakter yapılarını deneyebilmek büyük ölçüde kolaylamış olacak. Ayrıca günlük girdilerine veri tabanı bağlantılarının, sırt çantanıza araştırma görevi eşyaları için filtrenin, siber yazılım için karşılaştırma araç ipucunun, ana karakterimizin apartmanındaki Nibble’lar için yeni uyku noktalarının, siber yazılım modları için daha fazla üretim planlarının, bıçaklar için üretim planlarının eklendiği gözlerden kaçmıyor.

Bunların yanı sıra, Epistrophy: North Oak’ta Delamain kabininden ayrılarak başarısız olmanız durumunda görüntülenecek olan yazılı mesaj, Hızlı İleri Sarma ayarları hakkında yükleme ekranına eklenen araç ipucu, baş dönmesini en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için bir erişilebilirlik seçeneğinin eklenmesi (Ayarlar altındaki Arayüz kısmından açılabiliyor) ve mini haritaya ilişkin düzenlemede kayda değer diğer yenilikler arasında yer alıyor. Henüz Polonya menşeli stüdyo güncelleme için herhangi bir tarih vermemiş olsa da, PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için yakın bir zamanda yayınlanacağını söylüyor.

İlk Cyberpunk 2077 İndirilebilir İçeriği Detaylandırıldı

Bildiğiniz gibi CD Projekt RED daha önceden yaptığı açıklama ile aynı The Witcher III: Wild Hunt gibi aksiyon-rol yapma oyunu için de ücretsiz içeriklerin yayınlanacağını müjdelemişti. Bugün gerçekleştirilen canlı yayın sırasında, Cyberpunk 2077 için yayınlanacak olan ilk indirilebilir içerikler de gündeme getirildi. Polonya menşeli geliştirici tarafından verilen bilgilere göre, ilk indirilebilir içerik kozmetik odaklı olacak ve Johnny Silverhand için alternatif bir görünüm, iki yeni ceket ve bir yeni araç ile gelecek. Bunların yanı sıra, ilerleyen zamanlarda yayınlanacak olan diğer indirilebilir içerikler de araştırma görevi seçenekleri, telefon mesajları, animasyonlar ve çok daha fazlasından oluşacak. Tam listenin ise Ana Menü altındaki Ek İçerik kısmında gösterileceği söyleniyor.