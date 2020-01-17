Ertelenme haberleri her daim biz oyuncuların keyfini kaçıran bir konu olmuştur. Hele bu oyun yıla damgasını vurması beklenen bir oyun ise, keyfimiz haliyle kat ve kat daha fazla kaçıyor. CD Projekt RED de keyfimizi fazlasıyla kaçıran bir duyuru yaptı. Cyberpunk 2077 beklenmedik bir şekilde ertelendi.

Esasen 16 Nisan 2020 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için çıkması beklenen oyun, artık 17 Eylül 2020 tarihinde satışa sunulacak.

İnternet sayfası üzerinden bir açıklama yapan Polonya menşeli stüdyo, Cyberpunk 2077 oyununun tamamıyla oynanabilir olduğunu ama halen yapılması gereken işlerin olduğunu söylüyor.

"Night City büyük, hikayeler, içerikler ve ziyaret edilecek yerler ile dolu ama büyük ölçeği ve karmaşıklığı sebebiyle oynanış testini, hata çözümlemelerini ve daha iyi duruma getirme aşamasını tamamlayabilmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Cyberpunk 2077'nin bu nesil için parlak bir başarı olmasını istiyoruz ve çıkışı ertelemek oyunu mükemmel hale getirmek için değerli ayları verecek." yorumunda bulunulmuş.

Oyuna kavuşmak için sadece birkaç ay kalmışken böylesi bir haber ile karşılaşmak elbette bizleri fazlasıyla üzdü ama takdir edersiniz ki içinize tam olarak sinmeyen bir şeyi insanlara sunmayı istemezsiniz. CD Projekt RED de tam bu konumda. Beklemekten başka bir çaremiz yok ne yazık ki. Umarız bunun sonrasında başka bir erteleme haberiyle daha karşılaşmayız.