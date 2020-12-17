Cyberpunk 2077, CD Projekt RED’e Pahalıya Patladı!

Piyasaya sürüldüğü günden beri gerek hatalar gerek optimizasyon sorunları ile dünyanın dört bir yanından tepki toplayan Cyberpunk 2077 isimli video oyunu, Bloomberg’ün haberine göre geliştirici ve yayıncı şirket CD Projekt RED’e pahalıya patladı. Şirket, geçtiğimiz günlerde video oyununun başarısızlığı ile ilgili tüm sorumluluğu üstlendiği açıklamıştı.

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED’e Ne Kadar Zarar Ettirdi?

Son zamanların en çok konuşulan video oyununda oyuncular tarafından keşfedilen teknik aksaklıklar, şirketin 1 milyar dolardan fazla zarara uğramasına yol açtı. Uğradığı zararın yanı sıra eskiden kalitesi ile tanınan şirketin imajı bu durumdan olumsuz etkilendi. Oyuncu kitlesinin ise şirketin kaybettiği prestij ve güvenilirliğini yeniden kazanmasının çok kolay olmayacağı yönünde görüşleri var.

Açık dünya oyunu, piyasaya sürülmeden önce dünya genelinde en çok beğenilen video oyunlarından bir tanesi olarak görülüyordu. Oyuncuların merakla beklediği video oyununda yer alan rahatsız edici seviyedeki hatalar, şirketi oyunculardan özür dilemek ve para iadesi yapmak zorunda bıraktı. Eski nesil oyun konsolu kullanıcılarının oyunu oynarken yaşadığı çökme gibi problemler sonrasında şirket para iadesi yapacağını duyurmuştu. Oyunu eski nesil oyun konsolundan oynamaya çalışan fakat çökme gibi kritik hatalar ile karşılaşan oyuncular, para iadesi talebinde bulundukça şirketin hisselerinde önemli bir düşüş meydana geldi.

Şirketin zedelenen imajını kurtarması için kısa vadede yapabileceği çok fazla eylemin olmadığını da unutmamak gerekiyor. Eski nesil oyun konsollarındaki sorunları çözmesi, yeni nesil oyun konsollarında ve PC’de ardı arkası kesilmeyen sorunlara ışık tutması kısa vadede mümkün görünmüyor çünkü oyunda her geçen gün yeni bir hata çıkıyor. Oyunla alakalı sorunların çözüme kavuşturulması için oyun geliştiricilerinin özellikle önümüzdeki birkaç ay boyunca sadece hatalara odaklanması, oyunun daha oynanabilir hale gelmesini sağlamak için hata düzeltmelerinde bulunması gerekiyor.

Cyberpunk 2077’nin CD Projekt RED’e verdiği zararın boyutu oldukça yüksek görünüyor. Peki, siz şirketin uğradığı zarar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce şirketin kaybettiği itibarı kısa vadede kazanması mümkün mü? Konu hakkındaki tüm görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.