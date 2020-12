Cyberpunk 2077 Çıkış Fragmanı, Gizli Bir Mesaj ile Yayınlandı

CD Projekt RED stüdyosunun geliştirdiği Cyberpunk 2077 için beklenen gün neredeyse geldi. Aksiyon-rol yapma oyunu türündeki oyun, dijital olarak satın alanlar için yeni güne girişimiz ile oynanabilir olacak. Bunun öncesinde, her zaman olduğu gibi özel bir fragman yayınlandı. Cyberpunk 2077 çıkış fragmanı ile bizlerle. Dahası ise beraberinde gizli bir mesaj ile geldi.

İki dakikadan biraz uzun olan fragmanda bol bol aksiyon dolu sahneye ek olarak, Night City ortamını, karşılaşacağımız karakterleri ve kullanacağımız birkaç aracı ve silahı görebilmek mümkün oluyor. Fragmanda ayrıca ufak bir gizli mesaj da verilmiş.

Cyberpunk 2077 Çıkış Fragmanı Gizli Mesajı Nedir?

Oyunculara bir teşekkürün edildiği bu mesaj ekranı, fragmanın 2:09 noktasında karşımıza çıkıyor. Ne var ki saliselik olarak göründüğü için, yakalayabilmek için çalma hızını 0.25'e ayarlamanız gerekiyor. Cyberpunk 2077 oyununun duyurusundan tamamlanmasına kadar olan zamanda desteklerini esirgemeyen oyunculara bundan dolayı teşekkür edilirken, beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağının ise yakın bir zamanda ortaya çıkacağı söylenmiş. Bildiğiniz gibi bu oyun, CD Projekt RED stüdyosunun ün kazandığı The Witcher serisinin dışındaki ilk oyunları. Bu yüzden de geliştirici ekip, Cyberpunk 2077 hakkındaki düşüncelerimizi de merak ediyorlarmış.

Bunların dışında, mesajın içeriğinde ek paketlere de değinilmiş. Hatırlayacağınız üzere Polonya menşeli geliştirici, 2015 yılında satışa sunulan The Witcher III: Wild Hunt için muazzam bir destek sunmuştu. Öyle ki, on altı ücretsiz indirilebilir içeriğin yanı sıra Blood and Wine ve Hearts of Stone adı altında iki büyük genişletme paketi ile oyuncuların karşısına çıkılmıştı. Benzer bir durum, Cyberpunk 2077 için de geçerli olacak. CD Projekt RED, The Witcher III: Wild Hunt genişletme paketlerinden edindikleri tecrübeler ile bizi yeni oyunun dünyasının daha da derinlerine götürecek, fazlasıyla doyurucu ve zorlu seçimler yapmak durumunda olacağımız hikaye odaklı genişletme paketleri sunacaklarını dile getiriyor.

Cyberpunk 2077 çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayarlar kısmından Türkçe dili seçmeyi unutmayın!

Cyberpunk 2077 Detayları

Konusu kendi içinde altı farklı sosyo-ekonomik bölgeye ayrılmış olan Night City adı verilen distopik bir şehirde geçecek. Acımasız çeteler, zengin banliyöler, kurumsallaşmış dev suç örgütleri, bilgisayar korsanları, transhümanist idealler, yolsuzluk ve neredeyse her şeyin kör edici neonlar ile bir araya geldiği ve açık dünya oynanışın sunulacağı oyunda, modifikasyonları ve güçlendirmeler ile özelleştirilebilir paralı asker V rolünde olacağız. Birinci kişi bakış açısından oynanan Cyberpunk 2077 oyununda, yetenek açma ve uzak mesafeli silahlar ve yakın mesafeli çatışmalar için seçenekler olacak. Bununla birlikte kimseyle çatışmadan da oyunu bitirebilmek mümkün olacak.

Yarın itibarıyla satışa sunulacak olan oyun, PC, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları ile buluşacak. Bununla birlikte aynı gün geriye uyumluluk desteği sayesinde PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde de oynanabilecekken, bu konsollar için hazırlanacak olan gelişmiş versiyon ise önümüzdeki sene piyasada olacak.