Cyberpunk 2077 Çok Oyunculu Mod Detayları Sızdırıldı!

Cyberpunk 2077 çok oyunculu mod detayları sürpriz bir şekilde sızdırıldı. Oyunun uygulama dosyasını inceleyen veri madencileri, ilk detayları keşfetmeyi başardılar? Peki oyunun çok oyunculu modunda bizlere neler sunulacak? İşte detaylar!

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru, oyun dünyasındaki büyük hayal kırıklıklarından bir yenisi yaşanmıştı. 2012 yılından bu yana çıkışını beklediğimiz Cyberpunk 2077, gittikçe yükselen beklentileri karşılayamayan bir açılışa imza atmıştı. CD Projekt RED’in başını ağrıtan oyun için henüz işlerin yoluna girmemesi bir yana, çeşitli davaları da beraberinde getirmişti. Son olarak Tüketiciyi Koruma Ofisi tarafından da inceleme altına alınan Polonya menşeli geliştirici stüdyo, harıl harıl oyunu olması gereken seviyeye taşımaya çalışıyor.

Bildiğiniz gibi Cyberpunk 2077 için bir yandan da çok oyunculu mod üzerinde çalışılıyor. Mod ile ilgili şimdilik elle tutulur resmi bir bilgi verilmiş değil. Ne var ki yakın bir zaman önce ilk sızıntı yaşandı. Veri madencileri, oyunun uygulama dosyası üzerinden önemli verilere ulaştılar. Haliyle bu haberimizde okuyacağınız detayların da büyük ölçüde gerçek olduğunu söyleyebiliriz.

Cyberpunk 2077 Çok Oyunculu Modu Nasıl Olacak?

Şimdilik geliştirici stüdyo tarafından herhangi bir teyit veya yalanlama gelmiş değil ama görünüşe göre GTA Online'daki gibi soygun (Heist) görevleri içerecek. Bununla birlikte Solo, Assassin, Netrunner ve Techie isimli farklı karakter sınıfları ile karşılaşacağız. PvE olarak oynanan soygun görevlerinin yanı sıra PvP olarak oynanacak Deathmatch modunun da bulunacağı söyleniyor. Ancak henüz resmi detaylar paylaşılmamış olsa da, ilerleyen zamanlarda olası değişikliklerin yaşanabileceğini unutmamak gerekiyor.

CD Projekt RED Başkanı ve Üst Yöneticisi Adam Kicinski, bir süre önce yaptığı açıklama ile bahsi geçen modun klasik yapıda olmayıp da oyunculara çok daha fazlasını sunacağını söylemişti. Öyle ki en az ana oyun kadar detaylı olacak ve hatta başlı başına bir oyun olarak ele alınabileceğini de iddia etmişti.

Yakın bir zaman önce de bu modun ne zaman çıkacağına dair yöneltilen soruya cevap veren Kicinski, herhangi bir tarihin belirlenmemiş olduğunu ve kendileri için önceliğin içine düştükleri durumdan kurtulup düzlüğe çıkmak olduğunu söyledi. Bildiğiniz gibi CD Projekt RED, modun çıkış zamanı için 2022 yılının hedeflendiğini dile getirmişti. Ne var oyunun mevcut durumu ve ne zaman tam anlamıyla düzeleceği belli olmadığı için, çok oyunculu modun daha ileri bir tarihe atılacak oluşunu da bekleyebiliriz.