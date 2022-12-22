Cyberpunk 2077'de Daha Fazla Kedi Görmeye Ne Dersiniz?
Cyberpunk 2077'nin yeni modu, oyuna pek çok sayıda yeni kedi ekliyor. Ayrıca kedileri özelleştirmek de mümkün. İşte detaylar!
V'nin Night City'de gittiği her bölge için görebileceği yeni kediler ekleyen bir dizi Cyberpunk 2077 modu ve her birini özelleştirmenize izin veren başka bir mod daha ortaya çıktı.
Nibbles harika bir kedi ama o büyük ve acımasız bir şehirde var olan tek kedi ve onu evlat edindikten sonra kendisi V'nin dairesinin dışına çıkamıyor. Bu yeni Cyberpunk 2077 modları, V'nin oyunda satın alabileceği özelliklerin her biri için bir tane olmak üzere yeni kediler ekliyor ve kedigilleri biraz daha özelleştirmenize izin veren başka bir mod ile oyunda pek çok kediye sahip olabiliyoruz.
Yeni apartman kedileri ayrı modlarda geliyor. Nali, V'nin The Glen'deki evinde ikamet ediyor, Leia, Corpo Plaza arazisinde yaşıyor ve Japantown'daki ikamet eden kedinin adı da Elmo.
Kedileri Farklı Bir Modla Özelleştirebiliyorsunuz
Kedilerin her birinin dairelerde uyumak ve güneşlenmek için yerleri de bulunuyor. Sandalyelere kıvrılıyor ve koltukta patilerini yalıyorlar. Bununla birlikte esasında hepsi hemen hemen Nibbles'a benziyor, bu yüzden kedileri biraz daha farklı hâle getirmeye yardımcı olacak diğer modu da kullanmak isteyebilirsiniz.
Deceptious ve xBaebsae'nin The Apartment Cats: Custom Cats modu, bu yeni kediler için bazı yeni görünümler sağlıyor. Özellikle hepsinin tüysüz Nibbles'a kıyasla daha fazla tüyü var. Beyaz, siyah, gri ve turuncu şeritler ve daha fazlası için pek varyant bulunuyor.
Kurulum talimatlarıyla birlikte bu yeni özel kediler için Nexus Mods sitesinden tüm apartman kedisi modlarının bağlantılarını bulabilirsiniz. Night City'nin soğuk ve kasvetli gecelerinde ve yalnız kaldığınızda her zaman dairenize geri dönebilir ve kedi arkadaşlarınızla kıvrılabilirsiniz.
Cyberpunk 2077 DLC'si Phantom Liberty Ücretli Olacak
Çıktığı dönemde sahip olduğu oyun bozan hatalar ve vadedilenlerin karşılanmaması sebebiyle yerden yere vuran Cyberpunk 2077, son aylarda toparlamaya başlamıştı.
Cyberpunk 2077 Yılın Oyunu Sürümü Geliyor!
CD Projekt CEO'su Adam Kiciński, yakın tarihli bir telefon görüşmesi sırasında yatırımcılara, Phantom Liberty ek paketinin ve başka bir güncellemenin daha yayınlanmasının ardından, sorunlu açık dünya RPG'si Cyberpunk 2077'nin Yılın Oyunu Sürümü'yle birlikte yeniden yayınlanacağını söyledi.
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