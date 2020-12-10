Cyberpunk 2077 eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı. Bugün itibarıyla satışa sunulan Cyberpunk 2077, oyuncu sayısı konusunda büyük bir başarının altına imza attı. Bugün satışa sunulan açık dünya temasına sahip video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından yoğun ilgi gördü. CD Project RED tarafından geliştirilen oyunun eş zamanlı oyuncu sayısı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Cyberpunk 2077 Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Ne Kadar?

Açık dünya temasına sahip aksiyon-rol yapma oyunu türündeki Cyberpunk 2077, bugün itibarıyla Türkçe dil desteği ile beraber çıkışını gerçekleştirdi. Night City olarak isimlendirilen distopik şehirde geçen video oyununda paralı asker olan V isimli karakterini kontrol ediyoruz. Ölümsüzlüğün anahtarı olarak nitelendirilen eşsiz bir implantın peşine düşüyoruz.

Oyunda karakterimizin sibergereçlerini, yeteneklerini ve oynanış tarzını kişiselleştirebilir, vereceğimiz kararlar ile hikayeyi şekillendirebilir ve devasa Night City şehrini keşfedebiliyoruz. Cyberpunk 2077, açık dünya yapısı, oynanış ve hikayesi ile oyuncuların gönlünde taht kurmayı başardı. Uzun yıllardır milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen video oyunu bugün itibarıyla çıkışını gerçekleştirdi.

Cyberpunk 2077 eş zamanlı oyuncu sayısı ile çıkış yaptığı gün büyük bir başarıya imza attı. Başarılı video oyununu eş zamanlı olarak 1 milyon 3 bin 264 oyuncu tarafından oynandı. Bu miktar, tek oyunculu bir oyun için inanılmaz yüksek. Video oyunu birinci sıradaki oyunu tahtından etmekle kalmadı, aynı zamanda bir milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan ilk tek oyunculu oyun unvanına da sahip oldu.

Tek oyunculu oyunlar içerisinde eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru daha önce Fallout 4’e aitti. Bethesda Studios tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon rol yapma oyunu türündeki Fallout 4, 472 bin 962 oyuncu tarafından eş zamanlı olarak oynanmıştı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yer alan Fallout 4, 10 Kasım 2015 tarihinde satışa sunulmuştu.

Çok oyunculu oyunlarda en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru PlayerUnknown's Battlegrounds’a ait (PUBG). PUBG, 13 Ocak 2018 tarihinde 3 milyon 257 bin 248 oyuncu tarafından aynı anda oynanmıştı. İkinci sırada 1 milyon 308 bin 963 anlık oyuncu sayısı ile Counter Strike: Global Offensive yer alırken üçüncü sırada 1 milyon 295 bin 114 anlık oyuncu ile DOTA 2 bulunuyor.