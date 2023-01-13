İddia: Cyberpunk 2077 Game Pass'e Gelecek!

2020 yılının şüphesiz en tartışmalı oyunu olan Cyberpunk 2077, çıktığı dönemde birçok eleştiriye maruz kalsa da fena olmayan satış rakamlarına ulaştı. Bu rakamlarda firmanın son dönemlerde yaptığı içerik düzeltmesine yönelik güncellemelerin de büyük bir etkisi var. Son çıkan bir iddia ise oyunun hayranlarını heyecanlandırdı.

Reddit'te yapılan bir paylaşımda Cyberpunk 2077'nin yakın zamanda Xbox Game Pass kütüphanesine ekleneceği iddia edildi. Sızdırılan görselde Cyberpunk 2077, Xbox Game Pass Ultimate kütüphanesinde görüntülendi.

Cyberpunk 2077 Game Pass'e Gelecek Mi?

Yakın zamanda sunulacak olan Phantom Liberty DLC'si ve Game of the Year Edition ile birlikte kullanıcı tarafında yeniden ilgi çeken Cyberpunk 2077'nin oyun dünyasının en hızlı yükselen hizmeti Xbox Game Pass'e gelmesi şaşırtıcı olmaz.

Reddit'te paylaşılan görselde Cyberpunk 2077 oyununun Xbox Game Pass UItimate kütüphanesinde yerini aldığı görülüyor. Eğer görsel doğruysa bu durum, oyunun direkt olarak Game Pass'e geleceğini göstermese de bu ihtimali fazlasıyla artırıyor.

Öte yandan Cyberpunk 2077'nin geliştirici CD Projekt Red'in geçmişte Microsoft ile belirli anlaşmalara imza atmış olması da göz önüne alınması gereken gelişmeler arasında.