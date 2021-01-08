Cyberpunk 2077 Geliştirme Sürecine İlişkin Söylentiler Yalanlandı

Cyberpunk 2077 geliştirme süreci ile ilgili bazı söylentiler, oyuncular arasında uzun bir zamandır tartışılıyordu. CD Projekt RED çalışanı söz konusu söylentilerin hiçbir doğruluğunun olmadığını belirterek oyunun geliştirilmesinde meydana gelen sorunların hiçbir zaman yaşanmadığını ifade etti.

Cyberpunk 2077 Geliştirme Sürecinde Neler Yaşandı?

Açık dünya temasına sahip aksiyon ve rol yapma türündeki video oyunu Cyberpunk 2077, birkaç hafta önce Türkçe dil desteği ile çıkışını gerçekleştirmişti. Night City olarak adlandırılan distopik şehirde paralı askeri kontrol ettiğimiz oyun ilk çıktığı günden itibaren oyun dünyasının gündeminde yer almaya devam etmişti.

İlk çıktığı gün eş zamanlı olarak 1 milyon 3 bin 264 oyuncu tarafından oynanan video oyunu, ilk gün her ne kadar büyük bir başarının altına imza atmış olsa da ilerleyen zamanlarda oyun sırasında meydana gelen hatalardan ötürü çok fazla tepki çekti. Oyunda o kadar çok hata vardı ki bir oyuncu, açık dünya oyununda yer alan hataları derleyerek bir Cyberpunk 2077 fragmanı oluşturdu.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de erişime açılan video oyunu özellikle PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında yaşanan sorunlarla gündemin ilk sırasına yerleşmiş ve oyunculardan sık sık şikayet almıştı. Geliştirici ve yayıncı şirketin yöneticileri ise personellere video oyunun hatalı bir şekilde çıkışını gerçekleştirmesine rağmen çalışanlara ekstra ödeme yapacağını duyurmuştu.

CD Projekt Stüdyo Başkanı Adam Badowski, çalışanlara gönderdiği e-postada Cyberpunk 2077’nin inceleme puanına bakılmaksızın oyunun geliştirilme sürecinde çok emek sarf eden ekibe ekstra ödeme yapılacağını açıklamıştı.

Oyunun piyasaya sürülmesi ile geliştirici ve yayıncı şirketin üst üste aldığı şikayetlerin ardından Reddit gibi platformlarda video oyununun geliştirme sürecine ilişkin bazı söylentiler yayılmaya başladı. Bu söylentilere göre video oyunu son haline ulaşmadan önce oyunun hikayesi karmakarışık bir hal almış ve oyundaki bazı içeriklerin kaldırılması gerekmişti. Oyunun geliştirme sürecinde bir acelecilik söz konusu olmuştu.

CD Projekt RED çalışanı, CD Projekt RED forumunda yapılan söylenti ile ilişkili bir yoruma yanıt olarak bir açıklama yaptı. Şirketin çalışanı, o yoruma yönelik şu ifadeleri kullandı: “Söylentiler hakkında genellikle yorum yapmayız ama bu kesinlikle doğru değil.”