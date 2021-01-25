Cyberpunk 2077 güncellemesi kritik soruna yol açtı. Kritik noktada gerçekleşen bu hata, ilerleyişe engel oluyor. Ancak CD Projekt RED geçici bir çözüm önerisinde bulundu ama ne yazık ki garantisi yok. Detaylar haberimizde.

CD Projekt RED cephesinde sular uzun süre durulacakmış gibi görünmüyor. Stüdyo, Bethesda şirketinin Fallout 76 ile yaşadığının büyük çaplı sorunun bir benzerini Cyberpunk 2077 ile yaşıyor desek çok da yanlış olmaz diye düşünüyoruz. 2012 yılındaki duyurundan sekiz yıl sonra oyun en nihayetinde satışa sunuldu ama büyük ihtimalle Polonya menşeli stüdyo geçtiğimiz yılı çıkarttığına çıkartacağına bin pişman oldu. Bir yanda açılan davalar, bir yanda da sonu gelmeyecekmiş gibi görünen teknik hatalar.

Bildiğiniz gibi yakın bir zaman önce yapılan bir açıklama ile irili ufaklı çok sayıda güncellemenin yolda olduğu bildirmişti. Bu bağlamda beklenen ilk büyük güncelleme de geçtiğimiz hafta sonu yayınlanmıştı. Platformlara özel optimizasyonlar ve iyileştirmelerin yanı sıra, oyun genelindeki çok çeşitli çökme sorunları gideriliyor iken oyun içi sistemler için bellek kullanımı ile ilgili iyileştirmeler de yapılıyordu.

Cyberpunk 2077 Güncellemesi İlerleyişi Engelleyen Soruna Yol Açtı

Her bir güncellemenin birçok sorunu düzeltirken, kritik noktalarda gerçekleşen can sıkıcı yeni hatalara da yol açarak tadımızı kaçırdığı da olmuştu. Cyberpunk 2077 de listeye eklenen yeni oyun oldu. Güncellemenin ardından yeni problemlerin çıktığı oyuncular tarafından rapor edilmeye başlandı ve bunlardan bir tanesi de Sokağın Aşağısında adı altındaki ana görevde yaşanıyor. Öyle ki, Takemura ile Wakako’nun ofisine gittikten sonrasının olması gerektiği gibi gerçekleşmiyor olmasından dolayı ilerleyiş tıkanıyormuş. Bu tarz bir sorun esasında güncellemeden de önce vardı. Ana görevin sonunda Takemura’nın bizi arayıp konuşması gerekiyor ama bu kimi zaman gerçekleşiyordu. 1.1 güncellemesi sonrasında ise olması gerektiği gibi arıyor ama bu sefer de hiçbir konuşma olmuyor. Bu noktada eski kaydı geri yüklemenin sorunu çözmediğinden bahsedilmiş.

Şikayetlerin artması sonrasında ise CD Projekt RED, destek sayfası üzerinden geçici bir çözüm önerisinde bulunmuş. Buna göre Takemura ile Wakako’nun ofisini terk etmeden önceki kayıt dosyanızı yüklüyorsunuz. Takemura ile ofisin dışında olan konuşmayı tamamlar tamamlamaz, görevin güncellenmesini bekleyin ve sonra zamanı yirmi üç saat ileriye alın. Akabinde hologramlı arama tetiklenecek ve Takemura ile olan konuşmanız gerçekleşecek ve görevin ilerleyişi normale dönecek.

Eğer bu hatanın meydana gelmesinden önce kayıt almamışsanız, ne yazık ki sıradaki güncellemeyi beklemeniz gerekecek. Hatanın ara bir güncelleme ile mi, yoksa Şubat ayında yayınlanması beklenen büyük güncelleme ile mi düzeltileceği belirtilmemiş. Gelişmeleri takipte olacağız.