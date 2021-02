Cyberpunk 2077 Güncellemesi Ertelendi: İşte Nedeni ve Yeni Tarihi!

Yeni Cyberpunk 2077 güncellemesi, video oyununun resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan tweete göre önümüzdeki ayın belirli bir gününe kadar ertelendi. Şirketin açıklamasına göre erteleme nedeni, oyunu geliştiren şirkete bu ayın başlarında düzenlenen fidye yazılım saldırısı ile bir bağlantısı var.

The Witcher serisi başta olmak üzere sayısız başarılı video oyunu ile ismini dünya çapında duyurmayı başarmış CD Projekt RED, geçtiğimiz haftalarda bilgisayar korsanlarının yeni kurbanı olmuştu. Cyberpunk 2077'deki hatalar nedeniyle zor günlerden geçen şirket, kendisine düzenlenen fidye yazılım saldırısı ile çok daha kötü bir konuma düşmüştü.

CD Projekt RED'in ağına izinsiz erişim sağlamayı başaran hackerlar (bilgisayar korsanları), cihazda yer alan önemli verileri toplarken kaynak kodlarını da şifrelemişti. Oyun firması, olayın hemen ardından Twitter'da paylaştığı tweetle şirketin başına gelenleri açık bir biçimde anlatmıştı. Bu tweete göre kimliği belirlenmeyen bilgisayar korsanlarının amacı, CPR'in önemli verilerinin şifresini kaldırma karşılığında şirketten önemli miktarda ödeme almaktı.

Hackerlar ayrıca niyetlerini göstermek için şirkete bir de not bırakmıştı. CD Projekt RED'e bırakılan notta Cyberpunk 2077, The Witcher 3 ve Gwent: The Witcher Card Game'in yayımlanmamış sürümlerinin kaynak kodları ile muhasebe, idare, insan kaynakları ve yatırımcı ilişkileri ile ilgili belgelerin de geçirildiğine yer verilmişti.

Bilgisayar korsanları, şirketin kendileriyle bir anlaşmaya varmaması durumunda kaynak kodlarının internet üzerinden satılacağını ya da oyun basınına gönderileceğini belirtmişti. Bunu yapar yapmaz şirketin kamusal imajının çok daha kötüye gideceğini belirten hackerlar, bütün bunların yaşanmasının insanların şirkete bakış açısını büyük ölçüde değiştireceğini söylemişti. CD Projekt RED'in kendilerine ulaşmaları için şirkete 48 saat veren siber suçlulara cevabı ise olumsuz olmuştu.

Geliştirici şirketin bilgisayar korsanları ile anlaşmayı reddetmesinden bir süre sonra vxunderground kullanıcı adına sahip bir Twitter kullanıcısının attığı tweete göre CD Projekt RED'in kaynak kodları açık arttırmaya sunuldu. Zor günlerden geçen şirket bu nedenle Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecinde de birtakım aksilikler yaşadı ve bu nedenle yeni güncellemenin tarihi ertelendi.

Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabında paylaşılan tweette oyunun geliştiricilerinin önceden belirtilen tarihte 1.2 yamasını oyuncularla buluşturmak istemesine rağmen oyun stüdyosuna yapılan son siber saldırıdan sonra bu tarihin ertelemek zorunda kaldığı ifade edildi.

Our goal for Patch 1.2 goes beyond any of our previous updates. We’ve been working on numerous overall quality improvements and fixes, and we still have work to do to make sure that’s what you get. With that in mind, we’re now aiming for release in the second half of March. 2/3