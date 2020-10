Cyberpunk 2077 Haritası Sızdırıldı: Nasıl Görünüyor?

Çıkışını büyük bir sabırsızlıkla beklediğimiz CD Projekt RED oyunu ile buluşmamıza az bir zaman kala, başka bir gelişme daha yaşandı. Bu gelişme ile Cyberpunk 2077 haritası sızdırıldı. Detaylar haberimizde.

Polonya menşeli stüdyonun sıradaki şaheseri önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulacak. Esasen Nisan ayında satışa sunulması beklenen ama birçok kez ertelendikten sonra, en nihayetinde 19 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulması için gün saydığımız için hemen hemen bir buçuk aylık bir zaman kaldı.

Bu zamana kadar yeni oyun hakkında, farklı bölgelerinin kültürleri ve görselleri dahil birçok detaylı bilgi edinmiştik. Ne var ki Polonya menşeli stüdyo, hiçbir zaman için Night City haritasını bizzat göstermemişti. Bildiğiniz gibi Cyberpunk 2077 oyununun kutulu sürümü, çift taraflı kapak tasarımından şehrin haritasına ve kartpostallara kadar birçok şeyin bulunduğu bir kitapçık ile gelecek. Yakın bir zaman önce de oyunun haritası ResetEra üzerinde yaşanan bir sızıntı neticesinde internet ortamına taşındılar.

Birçok farklı önemli noktayı görebildiğimiz harita, daha önceden de açıklandığı üzere dikey bir tasarıma sahip olacak. Geliştirilme sürecinde bir şehir planlama uzmanı ile çalışılmasının yanı sıra, Kıdemli Bölüm Tasarımcısı Miles Tost tarafından gerçekleştirilen özverili bir çalışma ile ortaya çıkartılan Night City haritası, The Witcher III: Wild Hunt oyununun haritasına göre daha küçük olacak. Ne var ki birçok binaya giriş yapabilme imkanımızın olmasını göz önünde bulunduracak olur isek, hem çok fazla yer gezebileceğiz hem de şehir ortamının daha yoğun olacağı sonucuna varıyoruz. Ancak yine de bizleri The Witcher III: Wild Hunt oyuna göre daha kısa bir hikaye bekleyecek. Bunun nedeni ise, CD Projekt RED tarafından belirtilene göre oyuncuların büyük bir çoğunluğunun son Witcher oyununun hikayesini bitirmemiş veya bitirememiş olmamaları. Haliyle geliştirici stüdyo da eş değer veya daha uzun bir oyun için çaba sarf etmemeyi tercih etmiş.

Haritasının sızdırılmasına ek olarak, Cyberpunk 2077 için geliştirilme süreci de tamamlanmış oldu. CD Projekt RED Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile nihai sürüme ulaşıldı. Bu da, 19 Kasım 2020 tarihinin nihai çıkış tarihi olduğu ve bir daha erteleme haberiyle karşılaşmayacağımız anlamına geliyor.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀



See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp