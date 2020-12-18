Cyberpunk 2077 Hatalarından Fragman Hazırlandı!

Oyuncuların uzun bir zamandır beklemesine rağmen piyasaya sürüldüğü günün üzerinden çok geçmeden oyuncuları hayal kırıklığına uğratan video oyunu içerisinde tespit edilen hatalar Twitter, Reddit ve benzeri sosyal ağlarda paylaşılmaya devam ediyor. Bir Reddit kullanıcısı ise Cyberpunk 2077 hatalarından bir fragman hazırladı. Oyunda zaman zaman görülebilen komik hatalarla dolu bir fragman, oyunu satın almak isteyenleri bir kez daha düşünmeye itiyor.

Cyberpunk 2077 Hatalarından Yapılmış Bir Fragman

Papar_RZ_2T kullanıcı adına sahip bir Redit kullanıcısı, son zamanların en çok konuşulan video oyununda yer alan hataları derleyerek bir Cyberpunk 2077 oyun fragmanı hazırladı. Kullanıcı tarafından hazırlanan fragmanda video oyununun orijinal fragmanında gösterilen görkemli şehrin aksine hataların doğurduğu felaket yer aldı.

Arkanızı döndüğünüzde sivillerin kaybolması, gökyüzünden karakterinizin üzerine doğru araba düşmesi, araba ile gezerken üzerinize araba düşmesi, ağacın siz dururken üzerinize düşmesi, NPC (Oyuncu Olmayan Karakter) ile savaşırken size ateş etmeyi bırakıp kenara çekilmesi, oyuncu olmayan karakterlerin klonlanmış bir şekilde aynı alanda yürümesi, motosikletle havada süzülerek ilerleme, first person shooter (birinci şahıs nişancı) modundayken gökyüzünden aşağı doğru süzülme gibi sorunların toplanarak hazırlandığı fragman video oyununun neden satın alınmaması gerektiğini aslında doğrudan gözler önüne seriyor.

Reddit kullanıcısının hazırladığı hatalarla dolu oyun fragmanını aşağıda yer alan video oynatıcısından izleyebilirsiniz.

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED’i Büyük Zarara Uğrattı

Oyunun piyasaya sürüldüğü ilk günden bu yana en çok tartışılan oyun olduğu konusunda hemen hemen her oyuncu hemfikir. Öyle ki geliştirici ve yayıncı şirket dünyanın dört bir yanındaki oyunculardan tepkiler almaya devam ediyor.

CD Projekt RED, oyuncuların karşılaştığı sorunlar zincirinin sebebiyet verdiği itibar kaybını geri almak için oyuncuların para iadesi talebini kabul etti. Oyunculara geri ödeme yapması ne kadar iyi bir hareket olursa olsun, bu şirkete büyük zarar ettirdi. Oyunculara geri ödeme yapmaya başlayan şirket, 1 milyar dolardan fazla zarara uğradı. Elbette ki maddi zararın yanı sıra zedelenen imajının da bu durum üzerinde oldukça büyük bir etkisi bulunuyor. Şirketin oyuncuların güvenilirliğini yeniden kazanmak için böyle bir hamle yaptığı düşünülüyor.