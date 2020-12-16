Cyberpunk 2077 Hatası, Size Bir Yol Arkadaşı Veriyor

Piyasaya sürüldüğü günden itibaren günden güne yeni hataların keşfedildiği video oyununda bir hata daha tespit edildi ancak bu seferki hata oyuncular tarafından oldukça beğenilen bir hata oldu. Yeni keşfedilen Cyberpunk 2077 hatası, size video oyunundaki yolculuğunuz boyunca eşlik edecek bir yol arkadaşı veriyor.

Size Arkadaş Kazandıran Cyberpunk 2077 Hatası!

İlk güncellemesini alan video oyununda mevcut hatalar büyük oranda giderilmiş olsa da güncelleme oyundaki hataların tamamını ortadan kaldırmadı. Öte yandan video oyunundaki hataların sayısı gittikçe çoğalıyor.

Cyberpunk 2077 aslına bakılırsa piyasaya sürüldüğü ilk günden itibaren oyunun büyük bir kısmını oynanamaz hale getirecek sorunlarla dolu bir video oyunu oldu. Birçok oyuncu, video oyununun Xbox One veya PlayStation 4’te oynamanın neredeyse imkansız olmasından yana şikayetlerini dile getirdi ve para iadesi talep etti. Oyunun eski nesil konsollarında aniden çöktüğüne dair sayısız şikayet gelmeye devam ediyor.

Video oyununun eski nesil oyun konsollarıyla ilişkili sorunlarının yanı sıra Reddit, Twitter ve bnezeri mecralarda paylaşılıp çok fazla kullanıcı tarafından komik bulunan oyun hataları da bulunuyor. Bunun en iyi örneği ise Cyberpunk 2077’nin korku oyununa dönüşmesine neden olan hata olmuştu. Jared Rheeders adlı Twitter kullanıcısı tarafından keşfedilen hata, geçmişte Assassin's Creed: Unity isimli oyunda görülen karakter hatasına benzer bir şekilde karakterin yüzünün değişmesine sebebiyet vermişti.

Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan yeni hata ise video oyununda önceki hatalardan farklı olarak oyunculara bir dost kazandıran hatanın olduğunu ortaya çıkardı. Reddit kullanıcısı Furtiveraccoon söz konusu oyun hatasından bahsederken Dum Dum adlı karakterin video oyunun belirli bölümünden itibaren kendisini takip etmeye başladığını söyledi. Dum Dum, Reddit kullanıcısına serbest dolaşım sırasında ve hatta görevlerde de eşlik etti.

Bir hata sonucunda Dum Dum isimli bu karakter sanki oyun geliştiricileri tarafından eklenmiş ikinci bir karaktermiş gibi davranmaya başladı. Oyuncunun paylaştığı bilgilere göre söz konusu karakter “The Heist” görevine başladığında ortadan kayboldu fakat otele geçtiğinde tekrardan ortaya çıktı ve asansöre bindiğinde tekrardan kayboldu.

Bu hata, birçok oyuncu için video oyunun piyasaya sürüldüğü günden bugüne kadar ortaya çıkan en ilginç hatalardan bir tanesi oldu. Çoğu oyuncu bu hatanın giderilmemesi gerektiğini düşünüyor. Peki, sizin söz konusu hata hakkında düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.