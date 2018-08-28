Cyberpunk 2077 için 48 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

Haziran ayında E3 2018 fuarında ortaya çıkan ve o günden bu yana pek çok oyuncuyu merak içerisine sokan Cyberpunk 2077'den oynanış videosu geldi. 48 dakikalık videoda oyunun detaylarını gözlemlemek mümkün.

Bilim kurgu temellerine sahip olan açık dünya oyunu Cyberpunk 2077'nin Twitch üzerinden yayını yapıldı. Ortalama 48 dakikalık bu yayın aynı zamanda YouTube'a da yüklendi ve oyunun detaylarını 4K izleyebilmek mümkün. Ancak video içerisinde oyun hikayesi hakkında çok fazla bilginin yer almadığını belirtmek gerekiyor.

Avrupa ve Asya yapısını birleştiren ve alışılagelmişin dışında bir Night City (Cyberpunk 2077'de bulunduğumuz şehir) sunan geliştirici CD Project, 2015 yılında duyurduğu The Witcher 3 ile açık dünya konusundaki başarısını kanıtlamıştı. Witcher 3'ten neredeyse hiç olumsuz yorum almayan yapımcının bu oyunundan da üst düzey şeyler beklediğini söyleyebiliriz.

Videoya göz attığımızda ise oyunu birinci şahış kamerasından oynadığımız ancak araba sürerken kameranın dışarı çıktığı görülüyor. Ayrıca dinamik şehir yapısı ve küçük detaylarıyla dikkat çeken Cyberpunk 2077, PC ve yeni nesil oyun konsolları için sunulacakken oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.