Cyberpunk 2077 İnceleme Puanları ile Ateş Ediyor!

Cyberpunk 2077 ile büyük buluşmaya artık haftalar değil, günler kaldı. Sekiz yıllık özlem bitiyor ve CD Projekt RED tarafından geliştirilen aksiyon-rol yapma oyunu bu hafta itibarıyla çıkışını gerçekleştiriyor. Peki oyun genel olarak nasıl olmuş? Bu noktada, yayınlanan Cyberpunk 2077 inceleme puanları beklediğimize değdiğinin işaretini veriyor. İşte o puanlar!

Konusu kendi içinde altı farklı sosyo-ekonomik bölgeye ayrılmış olan Night City adı verilen distopik bir şehirde geçecek. Acımasız çeteler, zengin banliyöler, kurumsallaşmış dev suç örgütleri, bilgisayar korsanları, transhümanist idealler, yolsuzluk ve neredeyse her şeyin kör edici neonlar ile bir araya geldiği ve açık dünya oynanışın sunulacağı oyunda, modifikasyonları ve güçlendirmeler ile özelleştirilebilir paralı asker V rolünde olacağız. Birinci kişi bakış açısından oynanan Cyberpunk 2077 oyununda, yetenek açma ve uzak mesafeli silahlar ve yakın mesafeli çatışmalar için seçenekler olacak. Bununla birlikte kimseyle çatışmadan da oyunu bitirebilmek mümkün olacak.

Cyberpunk 2077 İnceleme Puanları Oldukça Yüksek

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmiş olan Cyberpunk 2077, 10 Aralık 2020 tarihinde Türkçe dil desteği ile satışa sunulacak. Bununla birlikte, oyunun şu anda PC ve Xbox One üzerinden ön-yüklemeye açıldığını da söylemeden geçmeyelim.

Bugün itibarıyla kalkan ambargo sonrasında inceleme puanları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Metacritic sitesine bakılırsa, PC ortalaması 91 / 100 iken PlayStation 4 ve Xbox One için henüz bir ortalama oluşmuş değil.

Cyberpunk 2077 için şimdiye kadar yayınlanan tüm inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Cyberpunk 2077 İnceleme Puanları