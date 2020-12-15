Cyberpunk 2077’yi Korku Oyununa Çeviren Hata!

Cyberpunk 2077 geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirdi. Oyun çıkışının hemen sonrasında eş zamanlı oyuncu sayısı bakımından büyük bir rekorun altına imza atmış olsa da içerisinde bulunan hatalar oyuncuların oyun hakkındaki ilk izlenimini olumsuz etkiledi. Oyunda keşfedilen son hata ise uzun zamandır beklenen video oyununu korku oyununa çeviren bir hata oldu. Hata, Assassin's Creed: Unity’de de meydana gelen karakter hatasına oldukça benziyor.

Cyberpunk 2077 Karakter Hatası Oyuncuları Şaşkına Çevirdi

CD Projekt RED’in geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği video oyunu, oyuncuların ilk kez Assassin's Creed: Unity’de karşılaştığı karakter hatasını tekrardan gündeme getirdi. Uzun zamandır beklenen aksiyon oyunu, oyuncular tarafından en çok beklenilen oyunlar arasında yer alıyordu fakat oyun piyasaya sürüldükten sonra tespit edilen sayısız hata sonrasında video oyunu beklentileri karşılamakta güçlük çekmeye başladı.

Yıllar süren bekleyişin ardından video oyunu nihayet piyasaya sürüldü ve piyasaya sürülür sürülmez Steam’de eş zamanlı oyuncu sayısı açısından büyük bir rekor kırdı. Oyunu deneyimlemeye başlayan oyuncular ne yazık ki büyük bir hüsranla karşılaştı. Oyuncu kitlesi, Twitter’da #Cyberpunk2077Bugs hashtagini gündeme getirdi.

Oyunun piyasaya sürülmesinin üzerinden günler geçti ve ilk güncelleme yayımlandı ancak oyunda yeni hatalar keşfedilmeye devam ediyor. Bunun son örneği ise geçmişte Assassin’s Creed: Unity’de keşfedilen ve keşfedildiği andan itibaren birçok oyuncunun şaşkına dönmesine neden olan bir hatanın benzeri oldu.

Twitter kullanıcısı Jared Rheeders tarafından keşfedilen hata, Ubisoft’un 2014 yılında piyasaya sürdüğü “Assassin's Creed: Unity” isimli video oyununda meydana gelen bir hatanın tekrardan hatırlanmasına yol açtı. Ubisoft’un oyununda görülen hata, karakterde yer alması gereken burun, kulak, ten rengi gibi unsurların kalkmasına ve karakterin yalnızca simsiyah bir ten rengine, iki çift göze ve bir ağza sahip olmasına neden oluyordu.

Rheeders’in paylaştığı ekran görüntüsüne göre aynı hata Cyberpunk 2077 için de söz konusu oldu. Paylaşılan tweete göre bu hata şimdilik yalnızca “Misty” adlı karakterde görülüyor ancak oyuncular diğer karakterlerde de böyle bir hatanın olabileceğini düşünüyor çünkü Assassin’s Creed: Unity’deki hatadan yalnızca bir karakter değil, birçok farklı karakter etkileniyordu.

CD Projekt, geçtiğimiz günlerde çalışanlarına gönderdiği e-posta ile oyunun hatalarla çıkmasındaki tüm sorumluluğunu kabul ettiğini ve ikramiyelerinin oyunun derecelendirmesine göre yapılmayacağını duyurmuştu. Haberin ayrıntılarını aşağıda yer alan bağlantıdan öğrenebilirsiniz.