Cyberpunk 2077 Korsan İndirenler Büyük Tehlikede!

Kaspersky’da yer alan güvenlik uzmanları, Cyberpunk 2077 korsan indirenleri hedef alan bilgisayar korsanlarının (hackerlar) saçtığı tehlikeler hakkında önemli uyarılarda bulundu. Uzmanlara göre yakın bir zamanda piyasaya sürülen video oyunu, oyuncuları tuzağa düşürmek için kanca görevinde kullanılıyor.

Dolandırıcılar, Cyberpunk 2077 Korsan İndiren Oyuncuların Peşinde!

Kaspersky güvenlik uzmanlarına göre yılın en çok beklenen oyunlarından Cyberpunk 2077, bilgisayar korsanlarının kurbanını tuzağa düşürmek için kullanabileceği yeni ve etkili bir aracı oldu. Siber güvenlik firması, oyunu yasal olmayan yollardan indirmek isteyen kişileri hedef alan bilgisayar korsanları hakkında önemli bir uyarı yaptı.

Şirket, siber suçluların ve siber dolandırıcıların para ve kişisel bilgileri ele geçirmeyi amaçlayan birbirinden çeşitli teknikler kullanarak yasal olmayan yöntemlere başvuran oyuncuları kandırmaya çalışacağı konusunda uyardı.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre siber dolandırıcıların aracı olmaya başlayan video oyunu aslına bakılırsa bilgisayar korsanları tarafından çok uzun bir süredir etkili bir araç olarak kullanılıyordu. Şirket, Ocak 2020 ve Kasım 2020 tarihleri arasında dünya genelinde 3.300’den fazla kurbanlara saldırma girişimi olduğunu tespit etti. Bilgisayar korsanları, belirtilen zaman diliminde piyasaya henüz sürülmemiş bir oyunun kopyasını paylaşarak kurbanlarının bilgilerini ele geçirmeyi amaçladı.

Siber suçlular, kurbanlarının hassas bilgilerini ele geçirmek için oyunculara Cyberpunk 2077’yi resmi çıkış tarihinden önce indirme şansı sunduğunu iddia eden web sitelerini kullanıyordu. Bu siteler, Cyberpunk’ın resmi web sitesine oldukça benziyordu. Oyunun dosyasını indirdiğini düşünen kurbanlar, oyunun gerçek dosyasını değil, bilgisayar korsanı tarafından yüklenmiş kötü amaçlı bir yazılım indirmişti.

Bilgisayar korsanlarının kullandığı başka bir yöntem, kullanıcılara lisans sunan web siteleri olmuştu. Siber dolandırıcılar, kullanıcılara sahte bir anketi tamamlayarak lisans kodu kazanabileceklerini iddia eden web siteleri geliştirmişti ve bu web siteleri dolandırıcılar tarafından hala kullanılıyor. Bu web sitelerinde yer alan anketlerle internet kullanıcılarının e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgilerini elde etmek amaçlanıyor.

Dolandırıcılar, kurbana önündeki formu doldurduktan sonra anahtar kodunun e-posta adresine teslim edileceğini ifade eden bir yazı gösteriyor ancak form doldurulup kişisel bilgiler gönderildikten sonra kurbanın e-posta adresine hiçbir şekilde anahtar kodu gönderilmiyor.

Kaspersky güvenlik uzmanlarına göre oyuncular güvende kalmak için oyunu güvenilir kaynaklardan satın almalı, illegal yöntemlere kesinlikle başvurmamalıdır. Bu yöntemleri tercih eden kişiler, bilgisayar korsanları tarafından hedef alınmaya devam edecektir.