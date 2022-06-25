Cyberpunk 2077 Masa Oyunu Oluyor: Kickstarter Kampanyası Başladı

Cyberpunk 2077, bir Kickstarter kampanyasıyla birlikte masa oyunu oluyor. Cyberpunk 2077: Gangs of Night City, CD Projekt Red ve Mike Pondsmith tarafından hayata geçirilen, dünyanın yüksek teknolojili, kötü yaşam koşullarında geçen çeteleri ele alan bir masa oyunu olacak. Oyun, mevcut diğer IP'lere ek olarak God of War ve Bloodborne'un masa oyunu uyarlamalarını bir araya getiren CMON Games tarafından yayınlanacak.

Oyunun Kickstarter sayfasında verilen argo ağırlıklı özeti herhangi bir gösterge olarak ele almak gerekirse yaratıcılarının kaynak materyale ciddi bir saygı duyduğu oldukça açık:

"Cyberpunk 2077: Gangs of Night City, 1 ila 4 oyuncunun olduğu rekabetçi bir oyundur. Night City adlı ışıltılı cehennem deliğinde yeraltının kontrolü için yarışan acımasız çetelerin rolünü üstlenin. Girişimci sert çeteniz, sokakları yöneten suçlarla dolu yeraltı dünyası üzerinde hâkimiyet kazanmaya çalışırken diğer çetelerle çatışın. Sadece en cesurlar hatırlanacak ve Sokak Krediniz zirveye giden yolu sizlere inşa edecek."

Masa Oyunu Hikâye Olarak Cyberpunk 2077'ye Dayanıyor

Oyunun estetiği ve kurgusu Mike Pondsmith tarafından kaleme alınan kaynak materyal üzerine değil de CD Projekt Red tarafından yayınlanan Cyberpunk 2077 video oyununa daha yakından dayanıyor gibi görünüyor. Kendine özgü kıpkırmızı ve neon-sarı estetiğine ek olarak bu masa oyunu, video oyunundaki dikkate değer karakterlerin benzerliklerini taşıyan bir sürü plastik minyatürle birlikte geliyor. Oyuncular, oyunla birlikte gönderilmesi planlanan iki düzine kadar karakter arasında Jackie Welles, Johnny Silverhand ve Judy Alvarez'i görmeyi bekleyebilirler.

Yayınlandığı sırada proje 100.000 dolarlık finansman hedefini üç katına çıkarmayı başardı ve kampanyanın bitmesine yaklaşık 10 gün kaldı. Şu anda mevcut en düşük katkı 110 dolar olarak ayarlanmış durumda ve bu katkıyı sağladığınız sürece tüm masa oyununa erişim sağlayabiliyorsunuz.

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