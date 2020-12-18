Dikkat, Cyberpunk 2077 Mobil Sürümü Olarak Virüs İndirmeyin!

Güvenlik uzmanları, son zamanların en çok konuşulan video oyunlarından biri haline gelen Cyberpunk 2077 hakkında oldukça önemli uyarılarda bulundu. Son aktarılan bilgilere göre Cyberpunk 2077 mobil sürümü olarak tanıtılan fidye yazılımların sayısında önemli bir büyüme meydana geldi. Oyunun mobil versiyonu olarak paylaşılan söz konusu yazılımları indirmeden önce uzmanların uyarılarına dikkatinizi vermek iyi bir fikir olabilir.

Cyberpunk 2077 Mobil Sürümünü İndirenler Tehlikede

Kaspersky kötü amaçlı yazılım analistlerinden Tatyana Shishkova tarafından keşfedilen kötü amaçlı yazılım, açık dünya oyununun mobil versiyonu gibi göründüğünü açıkladı. Güvenlik uzmanı tarafından paylaşılan bilgilere göre CoderWare ismi verilen bir fidye yazılımı son zamanların en çok tartışılan video oyunlarından Cyberpunk 2077’nin mobil versiyonuna bürünerek gizleniyor.

Android işletim sistemli bir akıllı telefona sahipseniz ve oyunun mobil sürümünü indirmek istiyorsanız dikkatli olmanızda fayda var çünkü oyunun şu anda yayımlanmış resmi bir mobil versiyonu bulunmuyor. Oyunun mobil versiyonu olarak indireceğiniz bir APK dosyası tıpkı CoderWare isimli bu fidye yazılımı gibi kişisel bilgilerinizin yer aldığı dosyaları şifreleyerek size zarar verebilir.

Shishkova tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu fidye yazılımı şifre çözme programları ile çözülebilecek bir şifreleme yöntemi kullanıyor ancak bilgisayar korsanlarının şu anda Cyberpunk 2077 adlı bu popüler video oyununu oynamak isteyenlerin peşinde olduğunu bilmekte fayda var. Güvenlik uzmanları bu nedenle oyunculara bu tür dosyaları indirmeden önce ikinci kez düşünmelerini tavsiye ediyor.

Cyberpunk 2077 Neden Beğenilmedi?

Cyberpunk 2077, oyuncular tarafından uzun bir zamandır beklenen bir video oyunuydu ve geçtiğimiz günlerde oyuncuların hasretini gidermek üzere çıkışını gerçekleştirdi. İlk çıktığı günden itibaren oyun endüstrinin gündem listesinin başında yer alan video oyununda yer alan hataların sayısı o kadar fazlaydı ki Papar_RZ_2T kullanıcı isimli bir Reddit kullanıcısı, video oyununda yer alan hataları derleyerek yeni bir oyun fragmanı hazırladı.

Kullanıcı tarafından hazırlanan fragmanın içerisinde araba sürerken arabanın üzerine gökyüzünden araba düşmesi, oyuncunun motosikletle havada süzülmesi, aynı bölgede oyuncu olmayan karakterlerin (NPC) klonlanmış bir şekilde hareket etmesi, savaşırken düşmanın ateş etmekten vazgeçip kenara geçmesi gibi hatalar yer aldı. Oyunda yer alan hatalardan ötürü memnuniyetsizliğini göstermek isteyen oyuncunun hazırladığı fragmanı Cyberpunk 2077 hatalarından hazırlanan fragman haberimizden izleyebilirsiniz.