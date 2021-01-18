Cyberpunk 2077 Modu Oyunu Borderlands'e Dönüştürüyor

Cyberpunk 2077, mod geliştiricileri için yeni meşgale olmaya başladı. Son dönemde çıkan ilginç modifikasyonların ardından, şimdi de oyuna farklı bir görünüm kazandırılıyor. Eğer CD Projekt RED tarafından geliştirilen oyunu farklı bir havada oynamak istermişseniz, Cyberpunk 2077 modu oyunu Borderlands havasına dönüştürüyor ve keyifli vakit geçirmeyi vaat ediyor. Detaylar haberimizde.

Polonya menşeli geliştiricinin bu sıralar piyasaya yeni sunduğu oyunu ile bir hayli dertte. Bir yandan oyunu olması gereken noktaya getirmek için yoğun bir çaba sarf eden CD Projekt RED, bir yandan da hakkında açılan davalara karşı karşıya kalmış durumda. Oyuncuların bir kısmı da muhtemelen düzeldiğinde yeniden almak için şimdilik iade etmiş iken, bir kısmı da her şeye rağmen oynamaya devam ediyorlar.

Cyberpunk 2077 Modu ile Oyunu Borderlands Havasında Oynayın

Aksiyon içerikli Rol Yapma Oyunu, görsel açıdan bizlere tam bir şölen yaşatıyor diyebiliriz. Her ne kadar zaman zaman yaşanan grafiksel hatalar tat kaçırıyor olmasına rağmen, gerek şehrin genel havası gerekse de sizinle yaşayan ışıl ışıl bir ortamının olması bir hayli ilgi çekici desek yalan olmaz. Peki Night City’yi hiç Borderlands görünümünde hayal ettiniz mi? Eğer etmediyseniz, artık buna gerek olmayacak. Neden mi? Çünkü bir modifikasyon üreticisi bunu bizim için gerçeğe dönüştürdü.

Cyberpunk 2077 Borderlandfy2077 modu, adından da anlayabileceğiniz üzere oyunun grafiksel kalitesini büyük ölçüde değiştirerek oyun dünyasının sevilen serilerinden olan Borderlands havası estirir hale getiriyor. Salmonella123 isimli üretici tarafından ortaya koyulan bu modu Nexus Mods sitesi üzerinden indirebiliyorsunuz. Esasında ufak bir dokunuş yapılmış. Öyle ki, çoğu nesnenin kenarına aşina olduğumuz kalın siyah çizgi çekilmiş. Dahası ise doygunluk arttırma ve daha başka görsel ince ayarlamalar ile Cyberpunk 2077 değil de sanki yeni bir Borderlands oyunu oynuyormuş hissiyatı yaratıyor.

Borderlandfy2077 modunu kullanabilmek için öncelikle Reshade 4.91 sürümünü kurmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra, Borderlandfy2077.fx dosyasını da \Cyberpunk 2077\bin\x64\reshade-shaders\Shaders\ klasörünün içine taşımalısınız. Bütün hepsi bu kadar. Eğer denemeden önce nasıl göründüğüne bakmak isterseniz de, IGN tarafından yayınlanan oynanış videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.