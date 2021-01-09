Bu Cyberpunk 2077 Modu ile Her Şeyi Hackleyebilirsiniz!

Oyuncuların Night City’de dolaşmasına ve oyunda yer alan akıllı nesnelerle çok daha fazla etkileşime girmesine olanak sunan yeni bir Cyberpunk 2077 modu paylaşıldı. Hackleme, açık dünya türündeki video oyununun en popüler ve en sevilen özelliklerinden bir tanesi olsa da oyunda hackleme konusunda birçok kısıtlama bulunuyor ancak oyuna yükleyeceğiniz bu mod sayesinde sınırları kaldırabilir ve video oyununda istediğiniz her şeyi hacklemeye başlayabilirsiniz.

Hacklemedeki Sınırları Kaldıran Cyberpunk 2077 Modu

Cyberpunk 2077 tıpkı Grand Theft Auto serisi gibi modlarla çok içli dışlı bir video oyunudur. Oyunun piyasaya sürüldüğü ilk günden bu yana oyun modu geliştiricileri video oyununun orijinal halinden daha gerçekçi veya eğlenceli olmasını sağlamak için çaba sarf etmeye devam ediyor. Örneğin oyunun hatalarla çıkışını gerçekleştirmesinden ötürü oyunun yapay zekasında birtakım sorunlar bulunuyordu. Bir mod geliştiricisi tarafından yayımlanan mod ise oyunun yaya yapay zekasını geliştirerek bu soruna bir çözüm getirdi. Bu mod sayesinde sokakta dolaşan NPC’ler eskisine göre çok daha gerçekçi bir hal aldı.

Cyberpunk 2077 oyuncularına özel olarak geliştirilen başka bir mod, oyuncuların saç stillerini benzersiz bir hale getirmesine olanak sağladı. Oyun için geliştirilen son mod ise video oyununda yer alan hacklenebilir akıllı nesnelerin sayısını arttırıyor. Oyunun en çok sevilen özelliklerinden biri olan hack söz konusu oyun modu sayesinde çok daha eğlenceli hale geliyor.

CITY H4CK isimli mod, şehirde bulunan herhangi bir cihazın kontrol edilmesine ve kapalı kapıların açılmasına olanak sağlıyor. Bu oyun modunu yüklerseniz oyundaki yayaların sürdüğü arabaların kapılarını, camlarını uzaktan açıp kapatabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Yükleyeceğiniz mod, oyundaki hemen hemen her kapının açılmasına yardımcı olsa da kilitlenmiş bazı kapıları açmak mümkün olmayabiliyor. Bu, oyunun geliştirici ekibinin söz konusu kapıları yalnızca bir obje olarak eklemiş olmasından kaynaklanıyor.

Oyuncuların beğenisine sunulan mod, önceki modlardan farklı olarak oyundaki hataları düzeltmeye değil, oyunu daha eğlenceli hale getirmeye odaklanıyor. Oyundaki sınırları kaldırmak, çok daha fazla akıllı nesnenin hacklenebilir hale gelmesini istiyorsanız bu modu indirebilirsiniz. Modu indirdikten sonra oyun içerisinde yapabilecekleriniz kısaca şunlar olacak: