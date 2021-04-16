Cyberpunk 2077 Night City Hiç Bu Kadar Yağışlı Olmamıştı!

Cyberpunk 2077 Night City son yamadan sonra oyuncuların daha önce hiç karşılaşmadığı sıklıkta yağmur görmeye başladı. İçerisinde her türlü suçun işlendiği şehrin havasında meydana gelen değişim ilk olarak Reddit kullanıcısı olan pablo397 tarafından keşfedildi.

Pablo397, CD Projekt RED'in Cyberpunk 2077 için yayımladığı 1.21 yamasını aldıktan sonra şehirde eskisinden çok daha fazla yağmur yağmaya başladığını fark etti ve dün Reddit'te bununla ilgili bir video paylaştı. Oyuncu, paylaşmış olduğu videoda sağanak bir yağışın olduğu bir gece arabasında şehri dolaşıyor ve şehirdeki alışılmadık yağmura dikkat çekiyor.

Pablo397 tarafından paylaşılan videonun altında birçok oyuncu da görüşünü paylaştı. Night City'deki yağışla ilgili düşüncelerini dile getiren oyuncular tıpkı Pablo397 gibi oyundaki yağışın olağanüstü bir yağış olduğunu düşündüğünü belirtti.

Oyunculara göre son yayımlanan güncellemeden önce şehirde bu kadar şiddetli bir yağmur çok az aralıklarla görülüyordu. Oyunda tamamlamamız gereken bazı görevlerde yağmurlu hava olsa da oyunun açık dünyasında gezinirken bu kadar şiddetli bir yağmura rastlamak çok daha nadir gerçekleşirdi.

Cyberpunk 2077 Night City Yağışları Olağanüstü

Cyberpunk 2077'nin son güncellemesi olan 1.21 yaması, şehir genelinde şiddetli bir yağmura neden olmuş olabilir. İlk piyasaya sürüldüğü tarihten beri hakkında şikayetlerin ardı arkası kesilmeyen oyun, CD Projekt RED'in oyundaki hataları gidermek amacıyla sık sık yayımladığı güncellemeler sayesinde düzenli olarak yeni yama alıyor.

Oyunun son aldığı güncelleme ise bazı oyunculara göre video oyununda eskisinden çok daha sık ve şiddetli yağış görülmesine yol açtı. Cyberpunk 2077 1.21 yama notlarına bakacak olursak güncellemede video oyunun görevlerinde meydana gelen sorunlara ağırlık verdiğini görebiliriz. Güncelleme notlarında oyun genelindeki rahatsız edici sorunların çözüldüğü belirtilse de hava ile ilgili herhangi bir değişikliğe yer verilmedi.

Oyundaki şiddetli yağışa yamanın neden olup olmadığını söylemek mümkün olmasa da oyuncular, Cyberpunk 2077'nin 1.21 güncellemesinin yağışa neden olduğu konusunda ortak görüşte görünüyor. Öte yandan Cyberpunk 2077 Night City'nin yağmurlu havası birçok oyuncunun hoşuna gitmiş görünüyor. Sorun eğer son güncellemeden kaynaklanıyorsa bu oyuncuların rahatsız olmadığı ilk hata olabilir.