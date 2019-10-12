Cyberpunk 2077’nin Demosunda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

2020'nin en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077’nin demosu PAX Avustralya'da sahnelendi. Yerel yayıncı Bandai Namco tarafından oyunun 1 saatlik oynanışı gösterildi. Oyunda birkaç yeni ve ilginç özellik dikkat çekiyor.

Bunlardan ilki Demon Software özelliği. Oyuncu karakteri V, bu yeteneği kullanarak bir düşmanın kendi kendisine saldırmasını sağlayabiliyor. Pax Avustralya’da gösterilen demoda V, bu yeteneği kullanırken bir düşmanın kolunu hedef aldı. Daha sonra o kol, düşmanın tüm vücuduna saldırmaya başladı.

Cyberpunk 2077’nin demosu sırasında göze çarpan bir diğer önemli detay da Nano Wire özelliğiydi. Oyuncular, Night City’deki diğer karakterlerle bağlantı kurmak ya da onları hack’lemek için bu teli kullanabiliyorlar. Buna alternatif olarak, turuncu renkte parlayan tel, düşmanları kesmek ve öldürmek için de kullanılabiliyor.

PAX Avustralya’da gösterilen Cyberpunk 2077 demosu, daha önce Ağustos ayındaki Gamescom etkinliğinde kapalı kapılar ardında gösterilen demo ile aynı gibi görünüyor. CD Projekt Red geliştiricisi tarafından sahnede canlı olarak oynanan bu demo henüz resmi olarak yayınlanmadı. PAX Avustralya etkinliği 11-13 Ekim tarihleri arasında Melbourne’de devam ediyor.

Cyberpunk 2077, Nisan 2020’de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek. Fütüristik oyunda sinema yıldızı Keanu Reeves’in de büyük bir rol oynadığını hatırlatalım.