Cyberpunk 2077 Online Modu Hakkında Önemli Açıklama!

Cyberpunk 2077 çevrimiçi modu ile ilgili belki de üzücü bir haber geldi. Ana oyunun çıkışından önce duyduğumuz ve hakkında iddialı açıklamaların yapıldığı çevrimiçi mod, tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. Polonya menşeli stüdyo tarafından yapılan resmi açıklama sonrasında, 2022 yılı içerisinde yayınlanması planlanan Cyberpunk 2077 online modu iptal edildi. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi ana oyunun haricinde Cyberpunk 2077 çevrimiçi mod da hazırlanıyordu. Bu yılın başlarında detayları sızdırılmış olan mod için açıklama yapan CD Projekt RED Başkanı ve Üst Yöneticisi Adam Kicinski, klasik yapıda olmayıp da oyunculara çok daha fazlasını sunacağını söylemişti. En az ana oyun kadar detaylı olacak ve hatta başlı başına bir oyun olarak ele alınması gerektiğini de iddia etmişti. Ne var ki herhangi bir tarihin belirlenmemiş olduğunu ve kendileri için önceliğin içine düştükleri durumdan kurtulup düzlüğe çıkmak olduğunu söylemişti. Ancak bu modu artık unutabiliriz.

CD Projekt RED stüdyosu oyun stratejisi planlamaları üzerine bir konferans düzenledi. Konferans sırasında konuşan Başkan ve Üst Yöneticisi Adam Kicinski, öncelikle büyük bir çevrimiçi deneyim veya oyun üzerinde çalışmak yerine, halihazırdaki tüm oyun serilerini çevrimiçi hale getirmeye odaklandıklarını söyledi. Gelecekteki oyunların çevrimiçi olması kesinlikle isteniyormuş ama bu, adım adım yapılacakmış.

Cyberpunk 2077 Online Modu İptal Edildi

Bu söylemin ardından, konferans sırasında hangi oyunların geliştirilme sürecinde olduğu soruldu. Bu soruya cevap veren Kicinski, çevrimiçi oyunlara yaklaşımlarını değiştirdiklerini söyledi. Bu konuda verilen detaylara bakılırsa, CD Projekt RED stüdyosu tek oyunculu oyunları geliştiren belirli özellikler üzerinde çalışıyormuş. Haliyle şu anda, bir sonraki oyunu büyük bir çevrimiçi deyim olarak yayınlamak için çalışmıyorlarmış. Burada bahsedilenin ise Cyberpunk 2077 online mod olduğuna dair hiçbir şüphe yok.

Ayrıca bahsi geçen strateji planlaması da genel olarak köklü bir değişikliğin habercisi değil. Yani stüdyodan yine alıştığımız tarzda oyunlar görmeye devam edeceğiz: “CD Projekt RED tek oyunculu hikaye odaklı AAA RYO’lar geliştiriyor - bu değişmeyecek. Uzun vadeli çevrimiçi yaklaşımımız değişiyor. Oyunlarımıza mantıklı olan yerde çevrimiçi elementleri sağlamak için tam anlamıyla hazırlandığımız garantileyeceğimizi kastediyoruz. Aşırıya kaçmamayı veya tek oyunculu DNA’mızı kaybetmemeyi istiyoruz.”

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Halihazırda düzlüğe çıkartılmak için uğraşılan Cyberpunk 2077 için planlanan çevrimiçi modun iptali doğru bir hamle miydi, yoksa her şeye rağmen yayınlanmalı mı? Düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!