Cyberpunk 2077 Önümüzdeki E3'te Oynanabilir!

The Witcher 3 ile gönüllere taht kuran Polonyalı geliştirici CDProjekt'in bir sonraki projesi Cyberpunk 2077 için yeni haberler paylaşıldı.

Söz konusu haberlerin kaynağı ise CDProjekt'in anavatanı Polonya'da yayın yapan oyun medyası. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta, CDProjekt, Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabında ilginç bir mesaj paylaşmıştı. Bu mesaj, hem 4 yıl aranın ardından bu hesaptan atılan ilk mesajdı, hem de *beep* gibi anlamsız bir mesaj olması nedeniyle dikkat çekiyordu. Bu durum, Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni bilgilerin paylaşılacağını ve oyunun hayata döndüğünü gösteriyor olabilirdi. İşte bu mesajdan sonra Polonya basınının iddiaları, Twitter mesajı hakkındaki varsayımları kuvvetlendirecek nitelikte.

GRYOnline adlı Polonya sitesinin iki farklı kaynaktan aldığını iddia ettiği bilgilere göre Cyberpunk 2077, E3 2018'de boy gösterecek. Bu etkinlikte oyunun yeni videosu yayınlanacak ve ayrıca oynanabilir bir demo, kapalı kapılar ardında oyun dünyasına sunulacak.

Söz konusu iddiaların geçtiğimiz haftala ortaya çıkan farklı bir iddia ile örtüştüğü de belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta LegacyKillaHD adlı bir YouTuber, 2017'nin son ayında Cyberpunk 2077'nin teknoloji demosunun Sony ile paylaşıldığını açıklamıştı. Yani, oyunun neredeyse oynanabilir hale gelmiş durumda. Tabi, bu iddiaların halen CDProjekt tarafından doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.

Açıkçası Cyberpunk 2077 için biraz endişeliyim. Bunun sebebi ise Witcher 3'ün başarısı. CDProjekt, Witcher 3 ile kusursuz bir iş çıkarmış, bize mükemmel bir oyun sunmuştu. Cyberpunk 2077'nin Witcher 3'ün gölgesinde kalması ve Witcher 3'ün kalitesini aratması olası bir durum. Cyberpunk 2077'nin uzun bir süredir sessiz kalması, senelerdir oyun ile ilgili herhangi bir oyun içi materyal yayınlanmaması biraz düşündürücü bir durum. Umarım CDProjekt geçen uzun zaman içinde özenli bir şekilde çalışmıştır. E3 2018, bu sene yine Haziran ayında düzenlenecek. Gelişmeleri paylaşacağız.