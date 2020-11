Cyberpunk 2077 Oynanış Süresi Ne Kadar Uzun Olacak?

2012 yılı içerisinde duyurulmuş olan Cyberpunk 2077 ile buluşacağımız güne artık çok olmasa da az bir zaman kaldı. Her oyunda olduğu gibi aksiyon-rol yapma oyununun çıkışı iyiden iyiye yaklaştığı için yeni haberlerin gelme sıklığı da artıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan detaylı sistem gereksinimlerinin ardından, Cyberpunk 2077 oynanış süresi ile ilgili önemli olabilecek bir bilgi ortaya çıktı.

Hatırlayacağınız üzere Baş Görev Tasarımcısı Patrick K. Mills, oyuncuların büyük bir kısmının The Witcher III: Wild Hunt hikayesini bitirmemiş olmalarından dolayı Cyberpunk 2077 oyununun hikayesini kısa tuttuklarını söylemişti. Ne var ki hikaye kısa olacak olsa da, açık dünyasının büyük ve karmaşık olması ve harita üzerindeki birçok binaya giriş yapabilme imkanımızın olması ile çok fazla yer gezebileceğiz. Bu da haliyle yapılabilecek çok fazla şeyin olacağı, hikayeye devam etmeyi istemediğiniz zamanlarda ilgilenebileceğiniz birçok yan aktivitenin olacağı anlamına geliyor. Peki bu durumda oyun bizlere ne kadar bir oynanış süresi sunacak? Eğer acele etmeyip de adım atılmadık yer bırakmamak istiyorsanız, sizi hayli uzun süre oyalayabilecek bir oyunun beklediğini söyleyebiliriz.

CD Projekt RED stüdyosunun Baş Kalite Sorumlusu Lukasz Babiel, Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda da görebileceğiniz üzere, oynanış süresi olarak yüz yetmiş beş saatin üzerine çıkılmış. Ancak Babiel, hızlı bir tempoda oynamamayı tercih etmiş. Öyle ki en üst seviye zorlukta başlamış. Dahası ise gizlilik ağırlıklı gidiyormuş, hurdalıkları yağmalıyormuş, benzin depolarına baskınlar düzenliyormuş ve Cyberpunk 2077 oyununun sunduğu bütün özelliklerden faydalanmayı tercih ediyormuş. Ne var ki oyunu henüz % 100 tamamlamamış. Eğer siz de Lukasz Babiel ile benzer bir tarzda oynanışı tercih ediyorsanız, hayatınızın en az yüz yetmiş beş saatine şimdiden veda etmeniz yerinde olacaktır.

