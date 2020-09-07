Cyberpunk 2077 Oyun içi Ödeme Sistemi Saldırgan Olmayacak

Cyberpunk 2077 oyun içi ödeme sistemi hakkında ilk detaylar paylaşıldı. Söylenene göre, The Witcher 3: Wild Hunt oyununun izinden gidilecek. Detaylar haberimizde.

Oyun dünyasının sabırsızlıkla beklediği Cyberpunk 2077 ile buluşmaya az bir zaman kaldı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 19 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak olan oyun, ileri bir tarihte de Stadia kullanıcıları ile buluşacak.

Hatırlayacağınız üzere CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt için sunulan içerik desteğinin fazlası ile Cyberpunk 2077 için de sunulacağını dile getirmişti. Geliştirici stüdyonun oyunun çıkışı sonrasındaki planları hakkında yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.

Cyberpunk 2077 Oyun İçi Ödeme Sisteminden Detaylar

Gerçekleştirilen son soru-cevap seansında yatırımcılara konuşan CD Projekt RED Başkanı Adam Kicinski, çok oyunculu modunda oyun içi ödeme sisteminin olacağını ama saldırgan bir tutumun sergilenmeyeceğini dile getirdi. Aksine stüdyo olarak hedefleri, aynı tekil oyunculu oyunlarında olduğu gibi, oyuncuları üzmek değilmiş. Cyberpunk 2077 oyununda para harcarken mutlu olmalarını istiyorlarmış.

Kicinski henüz nasıl bir sistemin sunulacağına dair bir detay vermedi. Ancak çıkış zamanına yaklaşılırken yapılacak olan açıklamalar ile hem oyun içi ödeme sistemi, hem ücretsiz içerikler ve hem de genişletme paketleri hakkında merak edilen detaylar bizlerle paylaşılacakmış ve bunun için fazla gecikmeyeceğimiz söyleniyor.

Bildiğiniz gibi oyun içi ödeme sistemi, bu nesilde halen tartışma konusu. Çoğu yayıncı alternatif çözümlere başvurmuştu ama CD Projekt RED her daim bunu yapmayı reddetmiş olan sayılı geliştiricilerin arasında yer almıştı. Ne mutlu ki Cyberpunk 2077 ile The Witcher 3: Wild Hunt oyununun izinden gidecekler.