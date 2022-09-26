Cyberpunk 2077 Oyuncu Sayısı, The Witcher 3'ün Zirvesini Geçti

Steam'deki Cyberpunk 2077 oyuncu sayısı, CD Projekt Red'in diğer popüler RPG oyunu The Witcher 3'ün tüm zamanların zirvesini geride bıraktı.

Cyberpunk 2077 oyuncu sayısı son zamanlarda Steam'de yükseliyor çünkü CD Projekt Red oyunu 2020'deki kötü lansmanından bu yana yavaş yavaş mevcut en iyi RPG oyunları arasına sokuyor ve şimdi PC'deki oyuncu sayısı CD Projekt Red'in sevilen oyunu The Witcher 3'ü geride bırakmayı başardı.

Çok sayıda hata ve eksik mekanik ve özellik nedeniyle kötü çıkışına rağmen Cyberpunk 2077 oyuncu sayısı Cyberpunk Edgerunners animesinin ve oyunun kendisi için ilgili içeriğin piyasaya sürülmesiyle astronomik bir artış gördü. Hatta SteamDB'den gelen bazı bilgiler, artık bilim kurgu oyununun eş zamanlı oyuncu sayısının, yani oyundaki oyuncu sayısının aynı anda The Witcher 3'ü geçtiğini ortaya koyuyor.

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'den Desteğini Kesmiyor

The Witcher 3'ün Steam'deki tüm zamanların zirvesi 103.329 iken Cyberpunk 2077 oyuncu sayısı 136.724'e yükseldi ve artmaya devam ediyor.

Lansmanından bu yana Cyberpunk 2077'ye çok sayıda güncelleme ve içerik eklentisi geldi ancak 13 Eylül'de yayınlanan anime Edgerunners'ın Netflix'e gelmesinden sonra oyuncular oyuna geri döndü gibi görünüyor. Animenin yayınlanmasından sonraki hafta CD Projekt Red, tüm hafta boyunca her gün 1 milyon oyuncunun Night City'e geldiğini söyledi.