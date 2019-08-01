Cyberpunk 2077 PlayStation'da Nostaljik Bir Havaya Büründü

Bu tarz videoları bir zamanlar 98DEMAKE Youtube kanalı paylaşıyordu. Son dönemde çıkan oyunlar için "İlk PlayStation zamanında çıkmış olsaydı, nasıl görünürdü?" sorusunun cevabı veriyordu bizlere ama artık bayrağı Bearly Regal aldı.

Bearly Regal yayınladığı bir önceki videosunda Death Stranding oyununun PlayStation konsoluna uyarlandığında görselliğinin nasıl olacağı konusunda bir fikir veren video hazırlamıştı. Bearly Regal şimdi de Cyberpunk 2077'nin PlayStation için geliştirildiğinde nasıl görüneceğine dair fikir veren bir video hazırlamış.

CD Projekt RED tarafından PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştirilmekte olan Cyberpunk 2077, 16 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak. Masaüstü oyunu Cyberpunk 2020'nin elli yedi yıl sonrasında geçecek olan oyunda V isimli bir paralı askerin rolüne bürüneceğiz.

Hemen aşağıdan izleyeceğiniz videoda, Bearly Regal bizi oyunun geçeceği Night City'de mini bir tura çıkartıyor. Kullanıcı videoyu hazırlarken Minecraft, Lego Worlds ve yeni çıkan Dreams oyunundan faydalanmış, ki kendisi bu tarz videoları bu zamana kadar Minecraft ve Lego Worlds ile yapıyordu. Şimdi listeye bir de Dreams eklendi.

Videodaki oynanış kısımlarının Cyberpunk 2077 oyunun E3 2018 fuarındaki demosuyla bağdaştığını görebiliyoruz. Bununla birlikte her ne kadar Keanu Reeves şehirde olsa da, John Wick filmleri düşünüldüğünde şehrin beklenmedik bir şekilde sakin olduğu da gözlerimizden kaçmıyor. Belki de henüz kendisinden haberdar olmamızı istememiştir, kim bilir?

Keyifli seyirler dileriz!