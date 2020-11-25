Cyberpunk 2077 çıkış günü yaklaştıkça, içimizdeki heyecan da doğru orantılı olarak artıyor. Bunu iyi bilen CD Projekt RED ise oyun ile ilgili yeni videolar yayınlamaya devam ediyor. Cyberpunk 2077 PlayStation oynanış videosu yayınlandı.

Bildiğiniz gibi gerçekleştirilen son Night City Wire yayınında, aksiyon-rol yapma oyununun Xbox One X ve Xbox Series X versiyonlarının karşımıza çıktığı on dakikalık bir oynanış videosu yayınlanmıştı. Geliştirici stüdyo tarafından PlayStation versiyonlarına ait oynanış videosunun ise ileri bir tarihte yayınlanacağı belirtilmişti. Beklenen gün ise sonunda geldi. Karşımızda altı dakikalık bir oynanış videosu var.

Cyberpunk 2077 PlayStation Oynanış Videosu Nasıl Olmuş?

Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz videoda, oyunun önceki nesil versiyonu PlayStation 4 Pro üzerinde kaydedilmiş. Görsel açıdan baktığımızda gayet doyurucu bir seviyede olduğunu görebiliyoruz. Mesela sonlara doğru ulaştığımız yağmurlu alan, bu noktada ayırt edici bir detay oluyor. PlayStation 5 versiyonu ise bildiğiniz üzere yeni nesil versiyon değil. Çünkü yeni nesil konsollar için çıkacak olan ayrı bir versiyon için 2021 yılını beklemek durumundayız. Haliyle bu video, yükseltme yapıldığında görselliğin ne seviyeye ulaşacağını göstermek anlamında güzel bir örnek olarak ele alınabilir.

CD Projekt RED tarafından yapılan açıklama ile eğer Cyberpunk 2077 oyununu PlayStation 4 veya Xbox One üzerinde satın almışsanız, platform tercihinize göre PlayStation 5 veya Xbox Series versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabileceksiniz. Güzel olan ise bunun için herhangi bir son tarih yok. Yeni nesle ne zaman geçerseniz geçin, ücretsiz yükseltmeniz hazır olacak.

Yeni Cyberpunk 2077 videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!

Cyberpunk 2077 Konusu

Bir paralı asker olan V rolünde, kendi içinde altı farklı sosyo-ekonomik bölgeye ayrılmış olan Night City adı verilen bir şehre gideceğiz. Acımasız çeteler, zengin banliyöler, kurumsallaşmış dev suç örgütleri, bilgisayar korsanları, transhümanist idealler, yolsuzluk ve neredeyse her şeyin kör edici neonlar ile bir araya geldiği ve açık dünya oynanışın sunulacağı oyunda, modifikasyonları ve güçlendirmeler ile özelleştirilebilir paralı asker V rolünde olacağız. Birinci kişi bakış açısından oynanan Cyberpunk 2077 oyununda, yetenek açma ve uzak mesafeli silahlar ve yakın mesafeli çatışmalar için seçenekler olacak.