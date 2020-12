Cyberpunk 2077 PS4 ve Xbox One Versiyonu İadeleri Başladı

Eğer Cyberpunk 2077 oyununun eski nesil konsol versiyonunu satın almış ve performansından memnun değilseniz, CD Projekt RED size güzel bir fırsat sunuyor. Cyberpunk 2077 PS4 ve Xbox One versiyonu için iade yapılabiliyor. Detaylar haberimizde.

The Witcher III: Wild Hunt ile oyun dünyasındaki yerini bir hayli sağlamlaştıran CD Projekt RED, sıradaki oyunu Cyberpunk 2077 ile geçtiğimiz günlerde bir geri dönüş yapmıştı. 10 Aralık 2020 tarihinde eski ve mevcut nesil konsollar, PC ve Stadia için satışa sunulmuştu. Ne var ki geliştiricinin başı bir süredir oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları ile başı dertte. Her ne kadar çıkışı öncesinde CD Projekt RED oyunun bu konsollarda iyi bir performans ile çalıştığını söylemişti ama durum hiç de öyle değil. Bununla birlikte hafta sonunda 1.04 güncellemesi yayınlanmış olsa da, çok büyük bir etkisi olmamış gibi görünüyor. Eğer siz de teknik sorunlardan şikayetçiyseniz, iade yapabilmeniz mümkün oluyor.

Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox One Versiyonunu İade Edebilirsiniz

CD Projekt RED, yakın bir zaman önce sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşımında bulundu. Polonya menşeli geliştirici bu paylaşımında, Cyberpunk 2077 oyununun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarını çıkışlarından göstermedikleri ve bağlantılı olarak da oyunculara bu iki platformdaki performans durumu hakkında yeterli derecede bilgi sağlayamadıkları için özür dilemiş. Haliyle de üzgün olduklarını söylemiş.

Paylaşımın ilerleyen kısımlarında ise mevcut durumun düzeltileceğinin sözü verilmiş. Her ne kadar doğal olarak PC, PlayStation 5 ve Xbox Series ile eş değer bir seviyeye getirilemeyecek olsa da halihazırdaki durumundan çok daha iyi bir hale getirileceğinden bahsedilmiş. Bu bağlamda, yedi gün içerisinde yeni bir güncelleme daha yayınlanacak iken iki büyük güncelleme için de kollar sıvanmış. Bu iki güncellemeden ilki Ocak, diğeri ise Şubat ayında yayınlanacakmış.

Ancak her şeye rağmen beklemeyi istemiyorsanız, satın almış olduğunuz PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu dijital veya kutulu fark etmeksizin iade edebiliyorsunuz. Dijital versiyon için bu platformların iade sistemlerini kullanabilecekken, kutulu versiyon için de öncelikle satın almış olduğunuz perakendeci ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Eğer herhangi bir sonuç alamazsanız, 21 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar [email protected] e-posta adresinden CD Projekt RED ile iletişim kurabilirsiniz.

Son olarak, geçtiğimiz günlerde Bloomberg sitesine yansıyan bir habere göre de CD Projekt RED yöneticileri Cyberpunk 2077 ile ilgili hataların tüm sorumluluğunu üstlenmişlerdi. Belirtilene göre, Başkan Adam Badowski tarafından bütün çalışanlara e-posta gönderilmiş. Bu e-postada, iddialı ve özel bir oyun sunmak için elinden gelen her şeyi fazlasıyla yapan stüdyo çalışanlarına teşekkür edilmiş ve inceleme notları fark etmeksizin geliştirilme sürecinde gereğinden fazla çalışan herkese fazladan ödeme yapılacağı söylenmiş. Ne var ki şu an için CD Projekt RED tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil.