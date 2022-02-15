Cyberpunk 2077 PS5 ve Xbox Series X Oynanış Videosu Geldi!

Cyberpunk 2077'nin yeni nesil konsol güncellemesi, yani oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X için optimize edilmiş sürümleri, açık dünya birinci şahıs aksiyon RPG'si için 1.5 yamasıyla gelecek. Geliştirici CD Projekt Red bugün gerçekleştirdiği canlı yayında beklenen duyuruyu en sonunda yaptı. Stüdyo, Sony ve Microsoft'un mevcut nesil konsollarında (PS5 ve Xbox Series X) çalışan Cyberpunk 2077'nin ilk oynanış görüntülerini yayınladı ve oyunun tüm sürümlerine oyun güncellemeleri ve yeni DLC'nin geleceğini vaat etti. İşte detaylar!

Cyberpunk 2077 PS5 ve Xbox Series X Oynanış Videosu

CD Projekt, yama 1.5'in PS5 ve Xbox Series X için ışın izleme, 4K çözünürlük (dinamik ölçekleme ile), daha hızlı yükleme süreleri ve "çeşitli diğer görsel ve teknik iyileştirmeler" getireceğini söyledi. PS5 sürümü, DualSense denetleyicisinin uyarlanabilir tetikleyicilerini ve dokunsal geri bildirim özelliklerini destekleyecek. Cyberpunk 2077'nin PS5 versiyonuna yukarıdan, Xbox Series X versiyonuna ise aşağıdan göz atabilirsiniz. Her iki video da 32 dakika uzunluğunda ve tatmin edici içeriklere odaklanıyor.

CD Projekt Red geliştiricileri, Twitch'teki bir canlı yayın sırasında Cyberpunk 2077 için yama 1.5'in ayrıca elden geçirilmiş bir yetenek ağacı, AI'da iyileştirmeler, kalabalıklar ve trafikte değişiklikler ve oyunun sürüş modelinde iyileştirmeler getireceğini söyledi. Cyberpunk 2077, 10 Aralık 2020'de piyasaya sürüldü, ancak şu an için kötü şöhrete sahip bir durumda. Durum, Sony'nin Cyberpunk 2077'nin PlayStation 4 sürümünü tamamen PlayStation Store'dan kaldırması, ancak oyunu altı ay sonra platformuna geri eklemesi kadar vahim vericiydi.

CD Projekt Red, o zamandan beri Cyberpunk 2077 için oyundaki birçok hatayı ortadan kaldıran 10'dan fazla yama yayınladı. Geliştirici başlangıçta ücretsiz DLC ve yeni nesil konsol güncellemesi de dahil olmak üzere "birden çok güncelleme ve iyileştirmenin" 2021'de geleceğine söz vermişti ancak bu sözün arkasında durmayacak takipçilerini üzmüştü. Cyberpunk 2077 şu an PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X üzerinden satın alınabilir durumda.

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