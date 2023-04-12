Cyberpunk 2077, Ray Tracing: Overdrive Moduna Kavuştu

Merakla beklenen Cyberpunk 2077'nin Ray Tracing: Overdrive Modu'nun önizleme lansmanı bugün gerçekleşiyor. Yeni mod, tam ışın izleme teknolojisine bir bakış sunuyor ve GeForce RTX 40 serisi sahipleri, DLSS 3 Frame Generation sayesinde performanslarını artırabiliyorlar.

Cyberpunk 2077, ışın izleme tekniklerini kullanarak gelecekteki büyük şehri inanılmaz ayrıntılarla canlandırmak için çalışıyor. Ray Tracing: Overdrive Mode, tam ışın izleme teknolojisini tanıtan bir teknoloji ön izlemesi sunuyor. Oyun, NVIDIA DLSS 3'ü kullanarak GeForce RTX oyuncularının performansını artırıyor.

CD PROJEKT RED imzalı Cyberpunk 2077, teknolojik olarak en gelişmiş oyunlardan biri olarak kabul ediliyor. Oyun, yansımaları, gölgeleri, ortam perdelemeyi ve çok daha fazlasını iyileştiriyor ve oyunculara tam ışın izlemeli bir şehrin görkemini deneyimleme şansı veriyor.

DLSS Kullanan Oyunların Sayısı da Artıyor

DLSS Momentumu, Like a Dragon: Ishin!'in DLSS 2 performans desteği almasıyla hız kesmeden devam ediyor. Everspace 2 ve LEAP de, DLSS 2 desteğiyle erken erişime açıldı.

GeForce RTX ile birlikte gelen gerçek zamanlı ışın izleme, yansımaları ve aydınlatmayı gerçekçi bir şekilde işlemek için geliştiricilere olanak tanıdı. Işın İzleme ve DLSS'in popülaritesi arttıkça, oyuncuların %28'i tarafından kullanılan 4K ve GeForce RTX 40 serisi masaüstü bilgisayar ekran kartı sahiplerinin %62'si tarafından kullanılan 144 Hz+ yüksek hızlı oyun monitörleri gibi diğer gelişmeleri ve teknolojileri geride bıraktı.

DLSS 3 şu anda piyasaya sürülen 30 oyunda daha hızlı performans sağlıyor. 280'in üzerinde DLSS destekli oyun ve uygulama ile NVIDIA DLSS hızla benimsendi.