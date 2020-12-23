Cyberpunk 2077 Satış Miktarı Dudak Uçuklattı!

İlk çıktığı günden bugüne oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutulan video oyunu Cyberpunk 2077 satış miktarı ile dudak uçuklattı. Oyunda yer alan hatalardan ötürü oyunculardan özür dileme mahiyetinde para iadesi yapmakta olan şirketin pazarlama ekibinin üstün başarısı böylelikle bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Cyberpunk 2077 Ne Kadar Sattı?

CD Projekt RED’in resmi forumunda yer alan son konuların büyük bir kısmını oluşturan Cyberpunk hatalarına rağmen video oyunu hayalin ötesinde bir satış miktarına ulaştı. Daniel Ahmad tarafından yapılan açıklama, şirketin 20 Aralık 2020 tarihinden itibaren yaklaşık 13 milyon kopya sattığını gösteriyor. PlayStation kullanıcıları, video oyunu henüz piyasaya sürülmemişken 8 milyondan fazla ön sipariş vermişti.

Satılan 13 milyon kopya sayesinde ilk 10 gün içerisinde video oyunundan yaklaşık olarak 780 milyon dolardan fazla gelir elde edildi. Bu başarı, şirketin konumunu özel bir yere taşımak için yeterli oldu. Red Dead Redemption 2’si ise Rockstar Games’e ilk hafta içerisinde 725 milyon dolar kazandırmıştı. Başka bir örnek olarak Call of Duty: Modern Warfare gösterilebilir. Modern Warfare, ilk üç gün içinde 600 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Yayıncı şirketler, video oyununun gidişatı çok iyi olmadığında satışları paylaşma konusunda çok şeffaf olmaktan yana olmazlar ancak CD Projekt RED bu konuda biraz farklılık gösteriyor. Şirket, yönetim kurulunun yatırımla ilgili kararlar üzerindeki potansiyel etkisinden ötürü yukarıdaki bilgileri güncel olarak açıklamaya karar verdiğini belirtti.

Sony’nin video oyununu kaldırmasından kısa bir süre sonra şirketin hisse değeri yüzde 22 oranında düştü ve bu durum da şirketin piyasa değerinin 1,8 milyar dolar azalmasına sebebiyet verdi. Şirketin durumu o zamandan bu zamana kadar biraz iyileşmiş olsa da yatırımcıların davaları hala sürüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamanın yatırımcıların sinirlerini yatıştırmak için yeterli olup olmayacağı şimdilik soru işaretini koruyor.

Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 70 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: GTX 1060 6GB / GTX 1660 Super or Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 70 GB kullanılabilir alan