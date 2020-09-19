Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri Açıklığa Kavuştu

Kasım ayında satışa sunulması beklenen Cyberpunk 2077 ile ilgili önemli bir detay daha paylaşıldı. CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri açıklamasında bulundu. Detaylar haberimizde.

Dün oyun için üçüncü Night City Wire sunumunu gerçekleştirildi. Bu sunum sırasında, uzun zamandır cevabı merak edilen bir soru da cevabını buldu. Artık bilgisayarınızın Cyberpunk 2077 için yeterli olup olmadığını net bir şekilde öğrenebileceksiniz.

Bilgisayarınız Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri için uygun mu?

Polonya menşeli stüdyonun belirttiğine göre oyun, en aşağı Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310 işlemci, 8 GB bellek ve NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470 ekran kartı takılı bir bilgisayarda gayet rahat bir şekilde oynanabilecek. Ayrıca yüklü olan işletim sisteminin de 64-Bit olması gerekiyor.

CD Projekt RED tarafından açıklanan en düşük ve önerilen sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Cyberpunk 2077 En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 10

DirectX Versiyon: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 3 GB veya AMD Radeon RX 470

Depolama Alanı (HDD): 70 GB (SSD önerilir)

Cyberpunk 2077 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

DirectX Versiyon: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon R9 Fury

Storage (SDD): 70 GB

Yeni Cyberpunk 2077 Videoları

CD Projekt RED, Night City Wire sunumu sırasında iki yeni video daha yayınladı. Hikayenin geçeceği şehri ve karşılaşacağımız çetelerin de tanıtıldığı fragmanları, aşağıdan izleyebilirsiniz. Altyazı seçeneklerinde Türkçe de bulunuyor. Keyifli seyirler dileriz!

Cyberpunk 2077 Detayları

Konusu kendi içinde altı farklı sosyo-ekonomik bölgeye ayrılmış olan Night City adı verilen distopik bir şehirde geçecek. Acımasız çeteler, zengin banliyöler, kurumsallaşmış dev suç örgütleri, bilgisayar korsanları, transhümanist idealler, yolsuzluk ve neredeyse her şeyin kör edici neonlar ile bir araya geldiği ve açık dünya oynanışın sunulacağı oyunda, modifikasyonları ve güçlendirmeler ile özelleştirilebilir paralı asker V rolünde olacağız. Birinci kişi bakış açısından oynanan Cyberpunk 2077 oyununda, yetenek açma ve uzak mesafeli silahlar ve yakın mesafeli çatışmalar için seçenekler olacak. Bununla birlikte kimseyle çatışmadan da oyunu bitirebilmek mümkün olacak.

19 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak olan oyun, PC, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları ile buluşacak. Bununla birlikte aynı gün geriye uyumluluk desteği sayesinde PlayStation 5 ve Xbox Series S / X üzerinde de oynanabilecekken, bu konsollar için hazırlanacak olan gelişmiş versiyon ise önümüzdeki sene piyasada olacak.